Ứng dụng công nghệ 4.0 trong chuỗi cung ứng thực phẩm truy xuất nguồn gốc

Ngày 22/10, tại Hội trường Đại học Công nghệ TP.HCM, chương trình Hội thảo Khoa học với chủ đề "Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong Chuỗi Cung ứng Thực phẩm Đảm bảo An toàn Thực phẩm và Truy xuất Nguồn gốc".

Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ kiến thức, cập nhật những giải pháp tiên tiến trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào chuỗi cung ứng thực phẩm, đảm bảo an toàn và minh bạch cho người tiêu dùng.

Hiện nay, ứng dụng công nghệ 4.0 truy xuất nguồn gốc, trong chuỗi cung ứng thực phẩm rất quan trọng, sử dụng các công nghệ số hóa để theo dõi và quản lý toàn bộ nguồn gốc từ quá trình sản xuất đến tay người tiêu dùng. Đây là một giải pháp cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, an toàn, chất lượng và bền vững trong chuỗi cung ứng.

Tại hội thảo, “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong chuỗi cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc”, GS.TS. Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng trường HUTECH phát biểu, để đảm bảo an toàn thực phẩm, một lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng, do đó, công nghệ 4.0, với các yếu tố cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain… mở ra nhiều cơ hội trong việc giám sát, quản lý và đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.

Việc tích hợp các công nghệ này không chỉ giúp tăng cường khả năng kiểm tra và truy xuất nguồn gốc thực phẩm một cách minh bạch, mà còn tạo ra các hệ thống tự động, tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân phối.

Một trong những điểm sáng của sự kiện là phần trình bày của Ông Nguyễn Phúc Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vissan, một trong 04 diễn giả của Chương trình. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ hiện đại trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm và đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Vissan trong lĩnh vực này.

Trong phần trình bày, Ông Nguyễn Phúc Khoa đã giới thiệu về hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) TE-FOOD mà Vissan đã áp dụng từ năm 2017. Đây là một giải pháp công nghệ blockchain tiên tiến, cho phép người tiêu dùng theo dõi toàn bộ hành trình của sản phẩm từ trang trại đến điểm bán lẻ. Thông qua việc quét mã QR trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng có thể truy cập thông tin về quy trình sản xuất, xuất xứ, và các tiêu chuẩn an toàn được áp dụng. Điều này không chỉ đảm bảo sự minh bạch mà còn giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi sử dụng các sản phẩm của Vissan.

Ông Khoa cũng chia sẻ về những thách thức mà công ty gặp phải trong việc quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, từ việc đảm bảo chất lượng đến quản lý dữ liệu một cách minh bạch và an toàn. Tuy nhiên, với việc áp dụng mô hình sản xuất Feed-Farm-Food và quản lý nghiêm ngặt từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, Vissan đã thành công trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm, việc áp dụng hệ thống TXNG đã giúp Vissan đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công ty không chỉ duy trì được sự tín nhiệm từ người tiêu dùng mà còn gia tăng năng lực cạnh tranh trong thị trường đầy thách thức. Theo ông Nguyễn Phúc Khoa, việc ứng dụng TXNG không chỉ mang lại lợi ích về quản lý mà còn góp phần xây dựng thương hiệu, giúp Vissan duy trì vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

Đứng trước những thách thức về công nghệ và sự phức tạp của chuỗi cung ứng thực phẩm, ông Nguyễn Phúc Khoa nhấn mạnh rằng việc mở rộng hệ thống TXNG không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là cơ hội để Vissan tiếp tục khẳng định vị thế. Ngoài ra, ông còn đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ TXNG rộng rãi hơn, bao gồm việc tăng cường hợp tác công - tư, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ, và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích của truy xuất nguồn gốc.