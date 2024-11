Ukraine nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa siêu thanh mới của Nga

TPO - Tin nóng: Công an vào cuộc vụ thợ trang điểm ép cởi đồ nghi trộm tiền; Chân dung người mẹ trẻ ném con 3 tháng tuổi xuống mương nước; Vụ cầm gạch chặn đầu ô tô đòi tiền gửi xe: Chấm dứt hợp đồng với bên trông giữ…

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn, huyện miền núi An Lão (Bình Định) có 14 điểm ngập nước, 5 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất và 7 điểm giao thông sạt lở.