Ukraine hạn chế Telegram vì sợ bị theo dõi

TPO - Ukraine gần đây cấm ứng dụng nhắn tin Telegram trên các thiết bị cung cấp cho quan chức chính phủ, quân nhân và nhân viên quan trọng, vì họ tin rằng Nga có thể theo dõi cả tin nhắn và người dùng, một cơ quan an ninh của Ukraine cho biết.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine cho biết lệnh cấm được đưa ra sau khi ông Kyrylo Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự GUR, trình ra Hội đồng bằng chứng về khả năng các cơ quan tình báo đặc biệt của Nga do thám nền tảng này.

Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia, cho biết trên Telegram, rằng hạn chế chỉ áp dụng với các thiết bị chính thức, không áp dụng cho điện thoại cá nhân.

Telegram được sử dụng rộng rãi ở cả Ukraine và Nga, trở thành kênh thông tin quan trọng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022.

Các quan chức an ninh Ukraine đã nhiều lần lên tiếng lo ngại về việc sử dụng ứng dụng này trong thời chiến.

Telegram, với trụ sở đặt tại Dubai, được tỷ phú người Nga Pavel Durov lập ra. Ông Durov đã rời khỏi Nga từ năm 2014, sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của cơ quan chức năng Nga về quản lý mạng xã hội VKontakte mà ông tạo ra.

Tháng trước, Durov bị bắt khi đến Pháp và đang bị điều tra vì tội danh liên quan đến các hoạt động khiêu dâm trẻ em, buôn bán ma túy và giao dịch gian lận trên nền tảng Telegram.

Tuyên bố của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine cho biết ông Budanov đã cung cấp bằng chứng cho thấy các cơ quan đặc biệt của Nga có thể truy cập vào tin nhắn Telegram, kể cả tin nhắn đã xóa và dữ liệu cá nhân của người dùng.

"Tôi luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng vấn đề của Telegram không phải là vấn đề tự do ngôn luận, mà là vấn đề an ninh quốc gia", ông Budanov cho biết trong tuyên bố của riêng mình.

Ngay sau đó, Telegram đưa ra tuyên bố khẳng định họ chưa bao giờ tiết lộ dữ liệu của bất kỳ ai hoặc nội dung của bất kỳ tin nhắn nào.

"Telegram chưa bao giờ cung cấp bất kỳ dữ liệu tin nhắn nào cho bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Nga. Tin nhắn đã xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn và về mặt kỹ thuật là không thể khôi phục được", Telegram tuyên bố.

Đại diện Telegram cho biết, mọi trường hợp rò rỉ tin nhắn đều đã được chứng minh là do thiết bị điện tử bị xâm phạm, như bị tịch thu hoặc bị tấn công bằng phần mềm độc hại.

Theo cơ sở dữ liệu Telemetrio, có khoảng 33.000 kênh Telegram đang hoạt động tại Ukraine.

Tổng thống Volodymir Zelensky cũng như các chỉ huy quân sự và quan chức nước này đều thường xuyên cập nhật tình hình về cuộc xung đột và quyết định quan trọng trên kênh Telegram.

Truyền thông Ukraine ước tính 75% người Ukraine sử dụng ứng dụng này để liên lạc và 72% coi đây là nguồn thông tin quan trọng, tính đến cuối năm ngoái.

Bình Giang