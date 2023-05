U22 Việt Nam sắp ra trận, CĐV nháo nhác tìm vé xem

TPO - Nhu cầu xem trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Malaysia tăng cao, nhưng nhiều CĐV cho biết không thể kiếm được vé xem.

19h tối nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B, SEA Games 32. Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ giành vé vào bán kết sớm nếu đánh bại đối thủ. Dù không quá nổi bật, U22 Việt Nam vẫn giành trọn 6 điểm sau 2 trận thắng trước U22 Lào và U22 Singapore.

Bất chấp thời tiết nắng nóng tại Phnom Penh, nhiều CĐV Việt Nam vừa qua vẫn thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với đội tuyển U22 Việt Nam. Một số người đã đi đường bộ sang Campuchia dù quãng đường di chuyển rất xa. Tuy nhiên, nhiều trong số này không biết tìm vé xem ở đâu.

Dù miễn phí toàn bộ vé xem các môn thể thao ở SEA Games 32, công tác phân phối của nước chủ nhà bị nhiều CĐV phàn nàn. Lý do bởi các CĐV không nắm được thông tin rõ ràng, khiến việc sở hữu tấm vé ở những môn “hot” gặp khó khăn. Một vấn đề khác là sân vận động Prince có sức chứa nhỏ, chỉ khoảng 7.000 chỗ ngồi.

Anh Nam cùng nhóm bạn đi từ An Giang qua nhưng sát giờ diễn ra trận đấu của U22 Việt Nam với U22 Singapore vẫn không tìm được vé. May mắn khi sát giờ diễn ra trận đấu, biết chuyện trên, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã gửi tặng Anh Nam và các CĐV Việt Nam mấy chục vé xem do BTC chuyển. Nhờ đó nhiều người được vào sân xem.

Dù vậy số vé trên chỉ như “muối bỏ bể” và đến trận đấu hôm nay với U22 Malaysia, sức nóng càng tăng lên. Trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, nhiều CĐV Việt Nam tại Phnom Penh cho biết vẫn chưa có vé vào sân. Một số mới bay từ Việt Nam sang cũng đang chật vật sử dụng các kênh khác nhau chỉ để kiếm được 1 tấm vé.

Được biết theo kế hoạch, các trận bán kết và chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ chuyển sang tổ chức tại sân Olympic, có sức chứa lớn 50.000 chỗ ngồi. Trong trường hợp U22 Việt Nam vào bán kết, hy vọng người hâm mộ sẽ bớt khó khăn trong việc tìm vé xem.