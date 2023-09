U19 nữ Hà Nam vô địch giải bóng đá U19 nữ quốc gia 2023

TPO - Chiều 13/9, Giải bóng đá nữ U19 vô địch quốc gia 2023 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về CLB chủ nhà Hà Nam.

Ngày 13/9 tại sân vận động Hà Nam (Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã diễn ra 2 trận cuối cùng thuộc vòng 10 của Giải bóng đá nữ U19 vô địch quốc gia 2023. Đầu tiên là chiến thắng 3-1 của Than KSVN trước Thái Nguyên, giúp Than KSVN cán đích ở vị trí thứ 5. Sau đó là cuộc so tài được chờ đợi giữa chủ nhà Hà Nam và Sơn La.

Với sự cổ vũ từ khán giả nhà cùng tiềm lực vốn có, Hà Nam sớm áp đảo đối thủ và liên tục tạo ra cơ hội. Chung cuộc, các cầu thủ U19 Hà Nam với các tài năng sáng giá như Vũ Thị Hoa, Nguyễn Phương Thảo đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 và đăng quang ngôi vô địch. Trên thực tế, Hà Nam đã trở thành đội vô địch sau chiến thắng 5-2 trước Thái Nguyên ở vòng 8. Kết thúc giải đấu, U19 Hà Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm và thành tích bất bại (thắng 9, hòa 1), hơn đội xếp thứ hai U19 Hà Nội 11 điểm. Trong khi đó U19 Sơn La xếp thứ 4 với 11 điểm.

Giải BĐ Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2023 có sự tham dự của sáu đội bóng gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Than KSVN, Thái Nguyên T&T, Sơn La và chủ nhà Phong Phú Hà Nam. Các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi khai mạc ngày 13/8 và kết thúc vào ngày 27/8, lượt về từ ngày 30/8 đến ngày 13/9.

Kết quả giải Vô địch U19 nữ quốc gia 2023

Đội Vô địch: U19 Hà Nam

Xếp thứ nhì: U19 Hà Nội

Xếp thứ ba: U19 TPHCM

Đội phong cách: U19 Sơn La

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Ngọc Minh Chuyên (số 8, U19 Thái Nguyên): 9 bàn.

TM xuất sắc nhất nhất giải: Nguyễn Phương Thảo (số 12, U19 Hà Nam)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Vũ Thị Hoa (6, U19 Hà Nam)