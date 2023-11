Tuyển Việt Nam về Hà Nội lúc 2h30 sáng, chia đôi kế hoạch tập luyện

TPO - Do chuyến bay từ Philippines khởi hành trễ, tuyển Việt Nam chỉ về đến Hà Nội vào lúc 2h30 sáng nay. HLV Troussier quyết định chia đôi đội tuyển để tập luyện vào buổi chiều.

Tuyển Việt Nam đã có khởi đầu như mơ tại bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 châu Á khi đánh bại tuyển Philippines 2-0 ngay trên sân khách. Cho dù gặp nhiều khó khăn vì mặt cỏ nhân tạo, đội bóng của HLV Troussier vẫn chơi tốt và giành chiến thắng nhờ các bàn thắng của Văn Toàn, Đình Bắc.

Sau chiến thắng, tuyển Việt Nam ở lại Philippines hồi phục thể lực thêm 1 ngày và chỉ bay về Hà Nội vào đêm qua. Thời gian bay khoảng 3 tiếng, nhưng chuyến bay khởi hành trễ nên tuyển Việt Nam chỉ hạ cánh xuống Hà Nội vào lúc 2h30 sáng thay vì 1h40 như dự tính.

May mắn tại sân Nội Bài, tuyển Việt Nam được hỗ trợ làm thủ tục rất nhanh gọn và lên xe bus do LĐBĐVN sắp xếp để trở về khách sạn nghỉ ngơi. Do thời gian di chuyển không thuận lợi, HLV Troussier quyết định chia đôi kế hoạch tập luyện vào buổi chiều nay.

Cụ thể, nhóm cầu thủ không được đăng ký thi đấu hoặc ngồi dự bị, thi đấu ít phút trước tuyển Philippines sẽ ra sân tập luyện như bình thường. Nhóm cầu thủ đá chính trước Philippines sẽ được nghỉ ngơi hồi phục thể lực.

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển Việt Nam tiếp đón đối thủ mạnh Iraq trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 21/11. Đây được xem là trận quyết định ngôi đầu bảng ở bảng F. Ở trận ra quân, tuyển Iraq thể hiện sức mạnh khi đè bẹp Indonesia với tỷ số 5-1. Đội bóng này cũng thể hiện quyết tâm vượt qua Việt Nam rất lớn khi dùng chuyên cơ bay sang Hà Nội ngay trong đêm 16/11 và có buổi tập đầu tiên từ hôm qua.