Tuyển sinh ĐH 2024 tại TPHCM: Ngành chạm ngưỡng 29 điểm, ngành tăng điểm đột biến

TPO - Trong số hàng chục trường đại học tại TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2024, có ngành chạm ngưỡng 29, có ngành điểm tăng đột biến gần cả chục điểm…

Điểm chuẩn tăng đột biến

Theo ghi nhận của PV, bức tranh điểm chuẩn đáng chú ý nhất là Trường ĐH Văn hóa TPHCM, có điểm chuẩn rất cao, cả ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT lẫn xét điểm học bạ THPT.

Cụ thể, ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm chuẩn 14 ngành của trường từ 22 đến 27,85 điểm. Trong đó, có ba ngành từ 27 điểm trở lên, cao nhất là chuyên ngành Truyền thông văn hóa của ngành Văn hóa học với 27,85 điểm. Còn ở phương thức xét điểm học bạ, điểm chuẩn từ 22,03 đến 27,5 điểm.

Mức điểm này so với năm 2023 là tăng đột biến bởi năm trước, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường chỉ từ 15 đến 24 điểm, còn xét học bạ cũng chỉ từ 15 đến 24,5 điểm. Năm nay, ngành có điểm chuẩn tăng cao nhất là ngành Bảo tàng học với 8,5 điểm ở xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 10 điểm ở phương thức xét học bạ. Xếp theo sau là ngành Văn hóa các dân tộc Việt Nam tăng đến 7 điểm ở xét điểm thi tốt nghiệp THPT và tăng 11 điểm ở phương thức xét học bạ…. Ngành có điểm chuẩn tăng ít nhất ở trường này là 3 điểm.

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn dao động từ 18,5 (ngành Khoa học môi trường – Chương trình tăng cường tiếng Anh) đến 28,5 điểm (ngành Khoa học máy tính – Chương trình Tiên tiến). Các ngành cao tiếp theo là: Trí tuệ nhân tạo (27,7 điểm), Khoa học dữ liệu (26,85 điểm)…

Đặc biệt, một số ngành có điểm trúng tuyển từ 17 - 18 điểm ở năm 2023 có sự tăng điểm chuẩn đột biến trong năm nay như: Ngành Kỹ thuật hạt nhân tăng 6,6 điểm; ngành Khoa học vật liệu tăng 5,3 điểm; Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tăng 3,5 điểm.

Ở khối lĩnh vực sức khỏe, điểm chuẩn cũng tăng mạnh ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sau khi trường này xóa bỏ chính sách phân biệt hộ khẩu, tuyển sinh toàn quốc. Cụ thể, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 21,35 đến 26,37 điểm, tăng từ 0,2 đến 3 điểm. Trường ĐH Khoa học sức khỏe - ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn trúng tuyển xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cao nhất là 26,4 điểm. Trong khi đó, tại Trường ĐH Y Dược TPHCM, điểm chuẩn xét theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT gần chạm ngưỡng 28 khi ngành Y khoa có mức điểm 27,8.

Điểm chuẩn chạm ngưỡng 29

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn trúng tuyển của Trường dao động từ 22,00 đến 28,8. Đặc biệt, các ngành xét tuyển khối C00 có mức điểm chuẩn trung bình tăng từ 2 - 3 điểm so với điểm chuẩn năm 2023.

Cụ thể, ngành tôn giáo học tăng 5 điểm (năm 2023 là 21 điểm, năm 2024 là 26 điểm), ngành Báo chí là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,8 điểm, tiếp đến là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,33 điểm, ngành Văn hóa học (28,2 điểm); ngành Nghệ thuật học (28,15 điểm) và ngành Lịch sử với 28,1 điểm.

Tại hai trường luật hàng đầu TPHCM là Trường ĐH Luật TPHCM và Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) điểm chuẩn đều ở mức cao và tăng so với năm trước. Cụ thể, tại Trường ĐH Luật TPHCM, điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 22,56 đến 27,7 tùy thuộc vào ngành và tổ hợp xét tuyển. Ngành Luật tổ hợp C00 có điểm chuẩn cao nhất là 27,7 điểm, tương đương mỗi môn đạt hơn 9,2 điểm mới trúng tuyển.

Còn tại Trường ĐH Kinh tế – Luật, để trúng tuyển vào trường, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,13 điểm/môn) trở lên. Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 24,39 đối với ngành Quản lý công. Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 27,44 điểm.

Tương tự, ở khối ngành sư phạm, Trường ĐH Sư phạm TPHCM và Trường ĐH Sài Gòn cũng có điểm chuẩn tăng ở hầu hết các ngành. Tại Trường ĐH Sài Gòn, điểm chuẩn năm 2024 của trường dao động từ 21,9 đến 28,6. Có 18 ngành đạt ngưỡng 26 điểm trở lên. Đặc biệt trong năm nay, có 2 ngành thuộc khối ngành đào tạo giáo viên cùng đạt điểm cao nhất là Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử với 28,6 điểm, xếp sau là ngành còn lại trong tổ hợp C00 - Sư phạm Địa lý với 28,37 điểm.

Tại Trường ĐH Sài Gòn, đối với các ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn dao động từ 21,59 đến 28,25. Cao nhất là ngành sư phạm Lịch sử (28,25), kế đến là ngành sư phạm Ngữ văn (28,11), ngành sư phạm Toán học (27,75)...

Theo các chuyên gia tuyển sinh, nguyên nhân điểm chuẩn năm nay tăng mạnh là do phổ điểm cao cùng với đó là số thí sinh và nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm nay tăng so với các năm trước. Cụ thể, tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường là 42.000, tăng 6.000 thí sinh so với năm 2023; Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) cũng ghi nhận lượng thí sinh đăng ký vào trường tăng khoảng 17%; Trường ĐH Sư phạm TPHCM có khoảng 45.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, tăng 15,5% so với năm 2023; Trường ĐH Công Thương TPHCM ghi nhận số thí sinh tăng gấp đôi, số nguyện vọng tăng từ 36.000 năm 2023 lên gần 75.000 trong năm nay…

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Công Thương TPHCM cho rằng, với số nguyện vọng tăng cao, điểm chuẩn của các trường tăng so với năm trước cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mức tăng không đồng đều giữa các ngành, các trường là do độ thu hút thí sinh, hấp dẫn và xu thế của ngành nghề.

Nhiều trường lấy điểm chuẩn 15 Với các trường tư thục, điểm chuẩn có sự phân hóa. Cụ thể, các trường như Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Thái Bình Dương, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, Trường ĐH Lạc Hồng… có nhiều ngành lấy điểm chuẩn chỉ 15 điểm. Một số trường khác như Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn… điểm chuẩn dao động từ 16 - 18, thậm chí có nhiều ngành lấy 20 - 21 điểm.