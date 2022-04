Tựu trường cuối năm học

TPO - Có lẽ lịch sử giáo dục nước nhà sẽ ghi nhận đây là năm học đặc biệt nhất, khi mà chỉ còn khoảng 2 tháng nữa nghỉ hè, học sinh lớp 1-6 Hà Nội mới có “ngày đầu tiên tới lớp”.

Sau nhiều lần rập rình, cuối cùng hôm nay hơn 1 triệu học sinh lớp 1-6 của Hà Nội đã vỡ oà trong niềm vui sướng: được đến trường. Dịch COVID-19 ập đến đã khiến việc học trực tiếp bị gián đoạn cả năm trời. Nhất là học sinh Hà Nội, các trường học đóng cửa vào cuối tháng 4/2021 đến nay (6/4) mới hoạt động trở lại.

Gần trọn 1 năm, học sinh bị “nhốt” trong bốn bức tường, gặp thầy, gặp bạn qua màn hình máy tính, điện thoại đã vượt ngưỡng của sự mệt mỏi. Nhiều phụ huynh ca thán con ngỗ ngược, nghiện game, thu mình, cáu gắt…. và thậm chí có em đã từ bỏ cuộc sống. Nhiều địa phương đã dạy học trực tiếp cả năm nay, có nơi khi “đóng” khi “mở” nhưng cách đây ít ngày, tin Hà Nội là địa phương cuối cùng của cả nước chưa cho trẻ đi học khiến phụ huynh vô cùng sốt ruột. Giờ đây, từ khoá “mở cổng trường” đã khiến không chỉ học sinh mà hàng triệu nhiều ông bố, bà mẹ lẫn thầy cô cũng thổn thức theo.

Mẹ của cô bé Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nói rằng, nghe tin được đến trường cả mẹ lẫn con đều vui, phấn khích đến mức mất ngủ. Từ đêm trước, con đã háo hức mặc thử đồng phục, đeo ba lô tập đi lại trước gương. Con khao khát đến mức trước đó xin mẹ đưa đến ngắm trường cho đỡ nhớ nhưng cũng chưa được vào trường vì cổng đóng, then cài im lìm.

Lần này, lo con bị lạc, cô giáo hướng dẫn phụ huynh tự làm tấm thẻ có tên con, tên trường lớp và số điện thoại của bố mẹ để liên lạc khi cần. Ngày thường học trực tuyến buổi chiều tối nên con thường ngủ đến 8-9 giờ mới thức dậy, nhưng sáng nay hơn 5 giờ đã bật dậy, ngoan ngoãn ăn sáng, giục mẹ chở đến trường. Buổi học đầu tiên, Linh Chi không quên cầm trên tay bông hoa mẹ chuẩn bị để tặng cô giáo.

Ở cổng trường tiểu học sáng nay, những ánh mắt ngơ ngác, những cái níu tay lưu luyến mẹ hay cả những nụ cười tươi rói của học sinh lớp 1 khi nhận ra cô giáo sau lớp khẩu trang với những bậc phụ huynh, thầy cô giáo thật khó có thể quên. Mở cửa nhưng vẫn phải phòng dịch, các trường yêu cầu phụ huynh giao con ở cổng, cô giáo sẽ đón và đưa về từng lớp.

Thế nhưng, sau cánh cổng sắt, rất nhiều ông bố, bà mẹ dõi theo bóng dáng nhỏ bé của con với niềm hân hoan của ngày tựu trường. Trong lớp học, các con vẫn phải đeo khẩu trang nhưng được nhìn thấy nhau, nói chuyện thậm chí nô đùa, chạy nhảy khi có tiếng trống báo giờ ra chơi thật khác lạ so với những giờ học trực tuyến trước đó.

Nhiều người ví, hôm nay chính là ngày khai giảng năm học… không còn mới. Nhưng không sao, nếu khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thì vui được ngày nào tốt cho các em ngày đó.

Bà Nguyễn Thị Ký, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Kim, Quận Hoàng Mai cho biết, trường không yêu cầu nhưng có giáo viên đã chuẩn bị thêm phần sữa, bánh để chào mừng các con đến lớp. Nhà trường cũng dành 1-2 buổi để cô trò làm quen, hướng dẫn khu vui chơi, thư viện, nhà vệ sinh… cho trẻ. Với các em lớp 1 những năm trước giờ này đã dạn dĩ thì nay dù đã gần hết năm học nhưng bảng đen, phấn trắng, chỗ ngồi giờ này vẫn quá xa lạ.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân hôm nay cũng mặc chiếc áo dài thật đẹp, ra đứng cổng trường chào đón từng học sinh. Sau đó, để động viên lứa học sinh “thiệt thòi”, cô xách những giỏ quà đến từng lớp tận tay tặng từng em cho đến hết. Theo như lời cô, sau gần một năm vắng bóng học sinh, hôm nay sân trường mới tươi vui, rộn rã khiến cô cũng vui và xúc động.

“Phòng GD&ĐT yêu cầu, việc đầu tiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, do đó trước khi đón các em, giáo viên, nhân viên phải dò từng cái quạt điện, bóng đèn, cống nước, dây điện… hay thậm chí chọc cả trần nhà để kiểm tra độ an toàn đến 10 giờ đêm. Sáng nay, ngày đầu tiên học sinh đến trường cũng là ngày đầu tiên trường chạy lại quy trình bếp ăn, giao nhận thực phẩm nên đúng 5 giờ sáng, Ban Giám hiệu có mặt để trực tiếp kiểm tra từng phần rau, miếng thịt”, cô Bình nói.

Kết thúc buổi học, phụ huynh đón đứa con nhỏ sau một buổi học trở về, con reo lên: “Đi học vui lắm”. Hi vọng, dịch bệnh được khống chế, trường học an toàn để mỗi ngày, học sinh đều được đến trường học mà chơi, chơi mà học. Dù dạy học trên tinh thần tự nguyện nhưng một số trường thông tin, ngày học đầu tiên tỉ lệ học sinh học trực tiếp đạt hơn 97% cho thấy, hơn ai hết phụ huynh, học sinh đều rất nóng lòng cho con trẻ tới trường.