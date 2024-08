Tuổi trẻ Sơn La hỗ trợ trường học vùng cao sẵn sàng năm học mới

TPO - Tỉnh Đoàn Sơn La vừa phối hợp cùng các đơn vị và mạnh thường quân xây dựng các công trình trường học, mua sắm trang thiết bị với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh vùng cao trong năm học mới.

Từ ngày 21 - 24/8, Tỉnh Đoàn Sơn La, Công an tỉnh, Dự án “Hạnh phúc cho em” Công an tỉnh Sơn La), các mạnh thường quân đã phối hợp với Huyện Đoàn và Phòng GD&ĐT huyện Thuận Châu tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 công trình “Trường đẹp cho em” và trao tặng 3 phòng “Máy tính cho tương lai” tại huyện Thuận Châu.

Ba điểm trường mới được khởi công gồm: Điểm trường bản Lẩy, Trường Mầm non Hoa Sen Bon Phặng (quy mô 3 phòng học, tổng giá trị tài trợ là 350 triệu đồng); điểm trường Po Mậu, Trường Tiểu học Co Mạ I (gồm 3 phòng học và 1 nhà vệ sinh, tổng giá trị tài trợ 400 triệu đồng); điểm trường trung tâm Trường Mầm non Pá Lông (quy mô 2 phòng học, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh, tổng giá trị tài trợ 350 triệu đồng).

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Dự án “Máy tính cho tương lai” thuộc hệ sinh thái dự án Nuôi em Mộc Châu đã trao tặng 3 phòng tin học tại các điểm trường trên địa bàn huyện Thuận Châu.

Những công trình "Trường đẹp cho em" và "Phòng máy tính cho tương lai" là những hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực, nhằm mang đến cho các em thiếu nhi tại vùng đặc biệt khó khăn cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn, tiếp cận với giáo dục hiện đại và công nghệ thông tin.

Huyện Thuận Châu, với địa hình đồi núi chia cắt, khí hậu khắc nghiệt và giao thông khó khăn. Đây còn là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn, là huyện nghèo của tỉnh Sơn La. Huyện có 6 xã vùng cao với hơn 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mặt bằng dân trí còn nhiều hạn chế. Các điểm trường lẻ ở các xã vùng 3 đều thiếu thốn về cơ sở vật chất, những lớp học tạm bợ bằng tôn trở nên oi bức vào mùa hè và lạnh giá khi đông về.