Tuổi trẻ Nghệ An thăm, tặng quà gia đình các liệt sĩ hy sinh trên tuyến lửa Truông Bồn

TPO - Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2023), những ngày qua, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Nghệ An đã đến thăm, tặng quà gia đình các liệt sĩ, thân nhân, người thờ phụng, nhân chứng lịch sử của Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP Nghệ An hi sinh trên tuyến lửa Truông Bồn.