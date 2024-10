Từ thu hút nhân tài toàn cầu đến 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

"Tôi may mắn được làm trong một môi trường làm việc mà mỗi ngày là một thử thách mới" - chia sẻ từ Phó tổng giám đốc tập đoàn Masan trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Bên cạnh những thông tin đầy cảm hứng về hành trình huy động vốn, thu hút các “ông lớn” đầu tư lâu dài vào tập đoàn Masan, Ông Michael Hung Nguyen còn có những chia sẻ thú vị xoay quanh câu chuyện nhân sự, môi trường làm việc được gọi là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Hơn 28 năm hoạt động, Masan đã xây dựng nền tảng tiêu dùng với các thương hiệu mạnh trong lĩnh vực FMCG với quy mô thị trường đầu ra trong nước lên đến gần 24 tỷ USD. Cùng tầm nhìn phục vụ 8 tỷ người tiêu dùng trên thế giới và chiến lược “Go Global”, Masan ước tính giá trị thị trường có thể gia tăng 131 lần.

Để thực hiện mục tiêu Go Global đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, tập đoàn này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến lược nhân sự, thu hút nhân tài toàn cầu. Trong chương trình, ông Michael Hung Nguyen cho biết: “Định hướng là một công ty tiêu dùng và bán lẻ toàn cầu, việc thấu hiểu được con người ở nhiều nơi và nhu cầu của họ là rất cần thiết. Một trong những lợi thế cạnh tranh của Masan là đội ngũ nhân tài trong và ngoài nước. Chúng tôi đang định hướng Go Global nên Masan chào đón các nhân tài nước ngoài về làm việc ở nhiều lĩnh vực, ví dụ như Digital Marketing, IT... Nhân sự công ty với "tinh thần doanh nhân" - là những tài năng cùng chung một sứ mệnh phụng sự người tiêu dùng Việt Nam và trên thế giới”.

Điều này cũng thể hiện qua những chính sách nhân sự, khen thưởng, đãi ngộ cũng như các giải thưởng nhân sự quốc tế mà công ty được vinh danh gần đây. Năm 2024, tập đoàn Masan được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, chiến thắng hạng mục giải thưởng đặc biệt “Diversity, Equity, and Inclusion - Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập” và “Substainable Workplace - Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững” do Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại châu Á - HR Asia trao tặng tại lễ trao giải thường niên HR Asia Awards. Trước đó, Masan cũng đã chiến thắng hạng mục “Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập" của giải thưởng này vào năm 2023.

Masan thành lập Growth Center – Trung tâm Phát triển Nhân tài với mong muốn đưa Masan trở thành nơi phát huy tiềm năng của mỗi thành viên và là điểm đến cho những tài năng sẵn sàng cho tương lai. Trung tâm này đã tổ chức hơn 1.700 buổi đào tạo và hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm kỹ năng lãnh đạo và hướng dẫn, kỹ năng thuyết trình, giải quyết vấn đề, ra quyết định. Các lớp học này thu hút hơn 33.214 lượt nhân viên tham gia đào tạo. Song song đó, Growth Center cũng triển khai các chương trình như Mentoring, Leadership Assessment, 360 độ Feedback dành cho nhân tài và quản lý cấp cao nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo và năng lực quản lý đội nhóm.

Gần 98% nhân lực của Tập đoàn Masan và 99% nhân viên đã tham gia đánh giá hiệu quả thực hiện và phát triển sự nghiệp trong năm vừa qua. Cách tiếp cận có hệ thống này giúp tập đoàn xác định được những người có khả năng lãnh đạo trong tổ chức. Đại diện Tập đoàn Masan cho biết: “Ở tất cả các cấp, chúng tôi hỗ trợ các hoạt động đánh giá hiệu quả thực hiện hàng năm trên cơ sở hợp tác và minh bạch để đưa ra các quyết định liên quan đến lương bổng và khen thưởng. Chúng tôi coi trọng việc duy trì hệ thống khen thưởng công bằng, bình đẳng, dựa trên hiệu quả thực hiện và đóng góp của nhân viên cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn”.

Masan với nguồn nhân lực đa dạng, bao gồm nhiều quốc tịch khác nhau: Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ… mang trong mình nhiều khác biệt nhưng đều cùng chung một khát vọng – phụng sự người tiêu dùng và kiến tạo giá trị cho nền kinh tế, cho môi trường và xã hội. Masan cam kết tạo ra môi trường đa dạng để thấm nhuần văn hóa hòa nhập và mang lại cơ hội bình đẳng cho toàn bộ đội ngũ nhân viên.

Sự đa dạng này đem lại những góc nhìn, nền tảng, chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau giúp đưa ra các chiến lược, ý tưởng và giải pháp sáng tạo đột phá trong hoạt động kinh doanh và hành trình phụng sự người tiêu dùng để hiện thực hóa tầm nhìn: “Mỗi gia đình Việt Nam mọi sản phẩm Masan, mỗi gia đình thế giới ít nhất một sản phẩm Masan”.