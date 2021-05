Tụ tập đông người, một nhà hàng bị tạm giữ giấy phép kinh doanh

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch UBND phường Xuân Phú (TP Huế), cơ sở kinh doanh ẩm thực bị tạm giữ giấy phép kinh doanh, tạm đóng cửa hoạt động là nhà hàng City Beer (đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP Huế).

Nơi đây vi phạm tụ tập đông người vượt số lượng quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chính quyền phường, cơ quan chức năng TP Huế trước đó mặc dù đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng cơ sở này tiếp tục tái vi phạm nên buộc lập biên bản tạm giữ giấy phép kinh doanh.

Liên quan công tác phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế cũng vừa có thông báo chỉ đạo thực hiện các biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh TT-Huế.

Theo đó, công dân khi đến TT-Huế (bao gồm cả người Huế trở về địa phương) bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Kể từ 0h ngày 11/5, tất cả người đến TT-Huế từ các xã/phường/thị trấn của các tỉnh/thành phố được Bộ Y tế công bố, cập nhật có điểm dịch bắt buộc thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả người đến tỉnh TT-Huế từng đi qua/đến từ các quận/huyện của TP Đà Nẵng được Bộ Y tế công bố, cập nhật có điểm dịch từ 0h ngày 11/5.

Việc thu phí cách ly tập trung thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế, tại địa bàn tỉnh này ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19, hiện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2).

Qua rà soát, toàn tỉnh TT-Huế thống kê được 328 đối tượng F1 (phát sinh thêm 14 đối tượng) của 5 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến tỉnh TT- Huế, gồm 2 bệnh nhân được ghi nhận tại Đà Nẵng là BN3078 có đến thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TT-Huế), BN3086 từng đến TP Huế; cùng 3 BN3211, BN3262 và BN3268 phát hiện ở tỉnh TT-Huế.

Tối 10/5, công an phường Tự An kiểm tra cơ sở massage Windy Hotel (số 168 Hùng Vương, phường Tự An), phát hiện cơ sở này vẫn mở cửa phục vụ khách, bên trong có khách đang đợi nhân viên phục vụ.

UBND phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã cảnh cáo cơ sở massage Windy Hotel, chủ cơ sở này cũng cam kết không tái phạm.

