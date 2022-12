Từ khiếu nại của nạn nhân, phát hiện cán bộ CSGT mang hồ sơ vụ tai nạn về nhà 'nghiên cứu'

TPO - Ngày 23/12, nguồn tin của Tiền Phong, Tổ thanh tra thuộc Công an tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về các sai phạm của cán bộ CSGT huyện U Minh trong quá trình xử lý một vụ tai nạn giao thông.

Việc Tổ thanh tra thuộc Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc và có báo cáo nêu trên, xuất phát từ đơn của Tào Văn Trọng (39 tuổi, ngụ ấp 7, xã Khánh Lâm, huyện U Minh) - nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông.

Theo trình bày của ông Trọng, khoảng 18h30 ngày 19/7, ông chạy xe máy BKS 69F5 - 5033 từ hướng cống Sáu Tiến về kênh 89 (thuộc xã Khánh Lâm, huyện U Minh) thì bị xe máy chạy ngược chiều đâm, khiến ông dập nát bàn chân trái và phương tiện bị hư hỏng. (Theo giấy ra viện, ông Trọng bị gãy nhiều xương bàn chân, dập nát bàn chân trái, gãy hở xương bàn 2 - 3, đứt gân duỗi ngón 3 - 4...).

Hơn 2 tháng sau, ông Trọng gửi đơn đến Công an huyện U Minh yêu cầu bên gây tai nạn bồi thường thiệt hại cũng như giải quyết vụ việc. Nhưng gần 2 tháng không thấy công an có động thái nào, ngày 22/11, ông Trọng tiếp tục gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau giao Thanh tra Công an tỉnh phối hợp các phòng ban liên quan thành lập tổ thanh tra để thanh tra.

Sau khi xác minh, Tổ thanh tra thuộc Công an tỉnh đã báo cáo, trong đó xác định, có sai sót 13 trình tự, thủ tục về quy trình giải quyết vụ TNGT tại ấp 3, xã Khánh Lâm liên quan nạn nhân Tào Văn Trọng.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận tin báo tai nạn giao thông (TNGT), đại úy Nguyễn Thanh Tâm, Phó Trưởng Công an xã Khánh Lâm, huyện U Minh đến hiện trường lập biên bản, ghi lời khai của người chứng kiến (vì 2 người trong vụ tai nạn đã rời hiện trường - PV) nhưng đến ngày hôm sau (20/7/2022) mới báo về Công an huyện.

Việc thông báo trễ này gây khó khăn cho công tác xác minh, giải quyết vụ TNGT. Đồng thời, đại úy Tâm không bảo vệ hiện trường, gửi 2 phương tiện liên quan vụ tai nạn ở nhà dân gần đó.

Tiếp nhận tin báo từ Công an xã Khánh Lâm về vụ TNGT, thượng úy Quách Minh Nhật (cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện U Minh) được lãnh đạo Đội phân công giải quyết. Nhưng sau khi xác minh, thượng úy Nhật cũng không báo cáo mà giữ hồ sơ.

Đặc biệt, khi được trưng dụng vào tổ công tác của tỉnh, thượng úy Nhật cũng không bàn giao hồ sơ, mà mang về nhà riêng để... nghiên cứu lời khai người biết việc.

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu vai trò của trung tá Châu Hoàng Việt, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, phân công cán bộ điều tra, giải quyết TNGT nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc. Khi thượng úy Nhật đi trưng dụng không kiểm tra hồ sơ mà thượng úy Nhật được phân công thụ lý.

Thượng tá Nguyễn Thanh Toán, Phó trưởng Công an huyện U Minh, chưa sâu sát trong công việc, thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ thuộc quyền dẫn đến sai sót trên.

Với vi phạm nêu trên, đại úy Tâm và thượng úy Nhật bị đề nghị khiển trách. Vi phạm của trung tá Việt, thượng tá Toán chưa đến mức xem xét xử lý kỷ luật. Nhưng đối với trung tá Việt cần đưa vào phân loại cán bộ và xét thi đua cuối năm là hạ một bậc danh hiệu thi đua. Còn thượng tá Toán cần phê bình rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Tổ thanh tra cũng kiến nghị Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Trưởng Công an huyện U Minh khẩn trương khắc phục các sai phạm, thiếu sót.