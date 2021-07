Từ EURO đến Mỹ Đình: Thử thách và vinh quang!

TPO - Những trận đấu làm ngất ngây người xem tại EURO 2020 làm người hâm mộ liên tưởng đến những trận đấu sắp tới của Đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup cuối cùng khu vực châu Á. Liệu đội tuyển Việt Nam có làm nên lịch sử trên sân nhà Mỹ Đình?

Trận đấu tối 4/7/2021 trong khuôn khổ vòng tứ kết EURO 2020 trên sân Olimpico (Rome, Italia) đã kết thúc tới tỷ số 4-0 nghiêng về đội tuyển Anh, song dường như cả hai đội Ukraine và Anh đều là những người chiến thắng.

Làm mọi cách để tổ chức EURO

Bóng đá được gọi là môn thể thao vua, bởi chẳng có môn thể thao nào lại thu hút hàng tỷ người dõi theo như bóng đá. Khi đội tuyển Ukraine chiến thắng ở vòng 1/16 đội, Tổng thống đã gửi lời chúc mừng tới đội bóng con cưng của mình và các thành viên chính phủ đã đi làm việc trong bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia. Đội bóng là gương mặt, thể hiện ý chí, văn hóa và khát khao của dân tộc.

Trong khi đó, chiến thắng của đội tuyển Anh để giành vé tới sân Olimpico (Rome, Italia) cũng gian truân không kém. Họ đã giành chiến thắng trong vòng 1/16 trước tuyển Đức sau hơn 50 năm không thể thắng nổi cỗ xe tăng Đức ở các giải bóng đá lớn. Có thể nói, cả hai đội đã chiến đấu quật cường để tới Italia tham gia trận đấu tứ kết tối hôm qua.

Song ít người biết rằng, cả nước Ý cũng vừa nếm trải một cuộc chiến chưa từng có chống đại dịch COVID-19, để giành quyền đăng cai một số trận đấu tại EURO lần này.

Nước Ý là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên bị dịch bệnh COVID-19 hoành hành và những bệnh nhân đầu tiên tại lục địa già qua đời ở xứ sở bóng đá. Thậm chí, có lúc người ta đã xem bóng đá chính là “thủ phạm” khiến dịch bệnh lan nhanh tại Italia khi hàng vạn người xem bóng đá không đeo khẩu trang say sưa hò hát. Nhưng, thật sai lầm khi đổ lỗi cho bóng đá. Bóng đá vẫn vậy, vẫn là đam mê, cuồng nhiệt, là nỗ lực không ngừng.

Để những nụ cười được tỏa sáng, để tiếng hát vang lên trên khán đài, nước Ý cần phải trải qua những ngày cách ly xã hội nghiêm ngặt, những nỗ lực kiệt cùng của lực lượng y tế, sự phát triển của khoa học, y học.

Cho đến tháng 6, thời điểm mà EURO khởi tranh, có khoảng 34,5 triệu người, tương đương 60% dân số Italia, đã tiêm mũi vaccine đầu tiên. Con số đứng thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Đức, về số người được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử thực hiện ngay trước giờ bóng lăn, khoảng 500.000 người được tiêm vắc xin mỗi ngày.

Cánh cửa sân Olimpico đã mở toang! Hai đội Anh, Ukraine tiến vào sân và bất kỳ đội nào chiến thắng cũng tạo nên một cột mốc lịch sử, khi giành vé vào trận bán kết EURO 2020. Người dân đất nước hình chiếc ủng, khán giả châu Âu và toàn thế giới đã được thưởng thức bữa tiệc bàn thắng với 4 bàn được ghi cho tuyển Anh và một kỷ lục chưa từng có tại giải vô địch châu Âu, đó là có tới 3 bàn thắng được ghi bằng đầu. Quả là một chiến thắng tôn vinh ý chí và trí tuệ!

EURO 2020 đã và đang là một giải đấu hấp dẫn nhất, kịch tính nhất, đẹp nhất trong lịch sử các giải EURO, bất chấp những mất mát đau thương mà dịch bệnh đã gây ra. Hay nói theo cách khác, chính trong thử thách mà bóng đá đã tỏa ra một sức sống mạnh liệt hơn bao giờ hết. Hai trận bán kết sắp tới giữa Tây Ban Nha và Italia, giữa Anh và Đan Mạch có thể sẽ lại là những trận đấu kinh điển mới của bóng đá thế giới.

Việt Nam là quốc gia yêu bóng đá, yêu cái đẹp, yêu sự nỗ lực và phấn đấu vươn lên. Lá cờ Việt Nam đã xuất hiện trên sân đấu giải EURO lần này, dĩ nhiên là chỉ xuất hiện trên khán đài cùng các cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho EURO.

Song, mỗi người dân Việt Nam đều mơ ước lá quốc kỳ của đất nước chúng ta sẽ tung bay chính thức trên đấu trường bóng đá lớn nhất của thế giới, đó chính là World Cup.

Bằng những nỗ lực tuyệt vời, đội bóng của chúng ta đã có mặt tại vòng loại World Cup cuối cùng của châu Á.

Đội tuyển những ngôi sao vàng đang ráo riết chuẩn bị cho những trận đấu sẽ vô cùng cam go trước các đối thủ cực mạnh Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Oman, Saudi Arabia, những đội bóng mà Việt Nam chưa từng thắng trong lịch sử.

HLV trưởng Park Hang-seo nói :"Bóng đá Việt Nam đang nhận được sự cổ vũ và quan tâm chưa từng có từ người hâm mộ. Đó là một sự động viên tinh thần rất lớn không chỉ cho các cầu thủ, mà còn cho bản thân tôi nữa".

Không còn con đường nào khác, chỉ có chiến thắng mới làm nên con đường lịch sử để đưa lá quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời World Cup.

Vòng loại thứ 3 World Cup sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về. Tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đá các trận đấu then chốt tại Việt Nam với tư cách chủ nhà, thay vì đá trên sân trung lập như các trận ở vòng loại thứ 2. Sân nhà, tổ quốc, đó là một chìa khóa hết sức quan trọng, là chỗ dựa chiến thắng cho đội tuyển ngôi sao vàng.

Song, cũng như các quốc gia Anh, Ý… để được tổ chức các trận đấu quốc tế trên sân nhà, vấn đề then chốt là phải đầy lùi, khống chế và từng bước giành chiến thắng trước đại dịch COVID-19. Chỉ khi đạt được các tiêu chuẩn an toàn thì các sân vận động mới được mở cửa, bằng không các đội sẽ phải đá trên sân trung lập, nơi có đủ điều kiện an toàn cho cầu thủ, khán giả, báo chí…

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đệ trình kế hoạch tổ chức các trận đấu vòng loại cuối cùng World Cup trên sân nhà.

Việt Nam đã và đang được đánh giá là một trong những quốc gia thành công nhất trong cuộc chiến chống COVID-19. Cả đất nước trong những ngày này đang bước vào cuộc chiến đấu mới và quyết liệt nhất chống COVID-19. Chúng ta đều tin tưởng rằng với sự đoàn kết một lòng, và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam vẫn sẽ là một trong những quốc gia an toàn nhất.

Càng xem EURO, người hâm mộ bóng đá Việt Nam càng tự hào về đội tuyển Việt Nam, khi chúng ta lần đầu tiên lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng khu vực châu Á.

Chắc chắn Việt Nam sẽ nỗ lực để có thể tổ chức các trận đấu lịch sử trên sân nhà bằng cuộc chiến tổng lực đầy lùi đại dịch COVID-19.

Trước những trận đấu lịch sử sắp tới của bóng đá Việt Nam sẽ được tổ chức không lâu sau khi EURO kết thúc, các cầu thủ cũng đang chia sẻ về một quyết tâm chiến đấu hết mình, nỗ lực cao nhất để đền đáp kỳ vọng của cả dân tộc.