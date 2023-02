TTCP đề nghị Hà Nội xem xét kiến nghị của dân về dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Nghiêm Xuân Mạnh, trú tại số 2, ngõ 175, Tổ dân phố Lò, phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) kiến nghị thanh tra 281,02 ha đất tại Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ và một số nội dung liên quan đến việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội để áp dụng cho việc đền bù giải phóng mặt bằng. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Ban Tiếp Công dân (Thanh tra Chính phủ) có văn bản trả lời, cho biết: Về sự việc trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển đơn của ông Nghiêm Xuân Mạnh đến UBND thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Đơn của bà Nguyễn Thị Thắm, trú tại khu 5, xã Bảo Thanh (Phù Ninh, Phú Thọ) kiến nghị Cty TNHH Now Vina không trả sổ bảo hiểm xã hội cho em dâu của bà là Hoàng Thị Quỳnh Nga (người lao động của Cty TNHH Now Vina) khi chấm dứt hợp đồng lao động; có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của người lao động (NLĐ). Về sự việc này, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Thọ có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Theo quy định của khoản 1, điều 15 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đơn khiếu nại lần đầu của NLĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của người sử dụng lao động. Do vậy, với nội dung này, NLĐ cần trực tiếp thực hiện quyền khiếu nại của mình. Bên cạnh đó, về nội dung tố giác nhân viên tên Hường (Cty TNHH Now Vina) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, bà Nguyễn Thị Thắm đã gửi đơn đến công an để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Cty TNHH Now Vina cũng có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Cùng với nội dung trên, bà Nguyễn Thị Thắm cũng gửi đơn đến Công an huyện Phù Ninh. Ngày 27/9/2022, đại diện Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh đã đến làm việc, xác minh tại Cty TNHH Now Vina, và kết luận nội dung tố cáo trên là không đúng sự thật. Căn cứ theo điều 22, điều 37 của Bộ luật Lao động, trình tự xử lý vi phạm thời hạn báo trước đối với lao động Hoàng Thị Quỳnh Nga là đúng với quy định.

3. Đơn của ông Lê Quý Hùng, giáo viên Trường THCS Thượng Trưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) phản ánh việc giải quyết vụ án ly hôn và phân chia tài sản giữa ông và bà Đỗ Thị Bình do TAND huyện Vĩnh Tường và TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử không thoả đáng. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, TAND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản hồi âm, cho biết: Ông Hùng và bà Bình có thửa đất số 13 (tờ bản đồ số 06, tổ dân phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường), có diện tích 100 m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chung hai người. Tại bản án sơ thẩm, TAND huyện Vĩnh Tường tuyên án, xác định bà Bình được sử dụng thửa đất số 13, đồng thời phải thanh toán cho ông Hùng số tiền 765.900.000 đồng. Tại bản án phúc thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Phúc giữ nguyên bản án đã tuyên của TAND huyện Vĩnh Tường. Ông Hùng đề nghị được xử giám đốc thẩm vụ án ly hôn, sau đó được TAND và Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trả lời không kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ án này.