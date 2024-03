Truyền thông Hàn Quốc ngán ngẩm Han So Hee

TPO - Ồn ào tình cảm của Han So Hee chưa có hồi kết. Sau bài xin lỗi, người đẹp sinh năm 1994 tiếp tục gây chuyện. Một số tờ báo Hàn Quốc dẫn lại vụ việc, viết tiêu đề châm biếm mối tình của nữ diễn viên.

Tưởng chừng lùm xùm tình cảm của Han So Hee sẽ dừng lại sau bài xin lỗi, tuy nhiên hôm 29/3, nữ diễn viên tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi đăng tâm thư dài. Cô nói kiệt sức bởi những suy đoán vô căn cứ từ cộng đồng mạng. Một lần nữa, Han So Hee nhắc về ồn ào tình ái, trách móc bạn trai Ryu Jun Yeol giữ im lặng suốt quá trình sự việc xảy ra.

Người đẹp My name ám chỉ Hyeri - bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol và gợi lại mâu thuẫn phát sinh giữa hai người. “Bạn trai cũ của cô ấy có bạn gái mới thì có gì mà thú vị” - Han So Hee nói.

Trước đó khi tin Han So Hee hẹn hò Ryu Jun Yeol bùng nổ, Hyeri đăng tải cụm từ "thật thú vị" tạo tranh luận.

Bức thư của Han So Hee được xóa sau 10 phút đăng tải. Phía công ty quản lý nữ diễn viên phản hồi: “Chúng tôi không có gì để nói, chúng tôi xin lỗi”.

Hành động của "tiểu Song Hye Kyo" hứng chịu chỉ trích. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên không kiềm chế được bản thân, “mất trí” vì yêu Ryu Jun Yeol. Cộng đồng mạng tỏ ra mệt mỏi khi chứng kiến ồn ào tình ái không hồi kết của bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol – Hyeri.

Truyền thông Hàn Quốc cũng ngán ngẩm với thông tin về lùm xùm này. Tiêu đề của Maeil Kyungje gây sốt: "Han So Hee làm ơn cứ hẹn hò Ryu Jun Yeol đi".

Tờ Osen đánh giá nữ diễn viên mạo hiểm, chấp nhận rủi ro để chứng minh bản thân không phải là người thứ ba. “Không dễ để ngôi sao hàng đầu như Han So Hee có thể đăng tải thông điệp đầy cảm xúc như vậy trên mạng xã hội. Han So Hee có tinh thần tự do đến đâu nhưng phải ý thức được sẽ tạo chủ đề tranh luận bởi tầm ảnh hưởng của cô ấy” – trích từ Osen.

Tờ Eddaily nhận xét về tâm thư 10 phút của Han So Hee: “Đó là phát ngôn tồi tệ. Cô ấy bày tỏ sự không hài lòng với bạn trai, chỉ trích người yêu cũ của bạn trai và chỉ trích tất cả những ai không thoải mái với lập trường của cô”.

Theo quan điểm của Han So Hee, nữ diễn viên hẹn hò vì tinh thần khỏe mạnh, không quan tâm đến ngoại hình nhưng tức giận khi bị chỉ trích là mối quan hệ “transit love” (bắt đầu với người mới khi chưa chấm dứt với tình cũ).

“Sự xấu hổ sẽ sớm biến thành sự thất vọng, và sự thất vọng sẽ sớm biến thành sự tức giận. Nếu trái tim bạn quý giá thì người khác cũng vậy. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc giữa người đàn ông và phụ nữ có thể rõ ràng đến mức nào? Hơn nữa, nếu những tàn dư của cảm xúc vẫn còn thì sao".

Đơn vị này chỉ trích Han So Hee để xảy ra sai lầm vì quá chú trọng bản thân. “Nói chung, nếu bạn cố gắng làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu thì chắc chắn bạn sẽ phải hối tiếc. Không phải Han So Hee đã hối hận vì sự bất cẩn của mình sao? Chân thành mong bạn đừng cố tỏ ra vui vẻ hay trở nên quá khắt khe với bản thân. Yêu lành mạnh như vậy có phải là lãng phí thời gian không? “ – tờ này viết.