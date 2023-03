Truy tìm ô tô liên quan tai nạn chết người trên quốc lộ ở Đắk Lắk

TPO - Chiếc xe máy vượt xe tải đi cùng chiều thì va chạm với 1 xe máy khác khiến người phụ nữ văng ra đường. Sau đó, người này bị xe tải cán tử vong.

Ngày 7/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30' cùng ngày, anh Ma Seo C. (SN1968, trú xã Cư San, huyện M'đrắk) đi xe máy mang biển số 47G1-299.51 chở theo vợ Cư Thị X (SN 1978), hướng Lâm Đồng về TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến Km62+460 (Quốc lộ 27, thuộc địa phận xã Đắk Nuê, huyện Lắk), anh Ma Seo C. vượt lên xe tải đi cùng chiều (chưa xác định người điều khiển, biển số xe…) thì va chạm với xe máy mang biển số 49C1-094.82, do anh Đào Việt C. (SN 1984, trú xã Krông Nô, huyện Lắk) điều khiển.

Sau khi va chạm, chị Cư Thị X. văng ra đường bên phải và bị bánh xe tải cán vào đầu, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau tai nạn, người điều khiển xe tải cùng phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang truy tìm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn để xử lý theo quy định. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.