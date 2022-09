Truy nã chủ cơ sở Beer Club Tiktok

TPO - Chủ cơ sở Beer Club Tiktok bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau khởi tố bị can với hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” nhưng không có mặt tại nơi thường trú và tạm trú.

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau vừa có quyết định truy nã đối với bị can Trần Văn Đãi, thường gọi là Văn Em (SN 1980, ngụ khóm 3, phường 8, TP. Cà Mau).

Trước đó, ông Đãi bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau khởi tố bị can với hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”, quy định tại Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, bị can Đãi không có mặt tại nơi thường trú và tạm trú. Trước khi trốn khỏi địa phương vào 24/9/2022, bị can Đãi tạm trú tại số 61A, đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 7, phường 5, TP. Cà Mau.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trong các ngày 9, 12 và 13/9/2022, lực lượng chức năng Công an TP. Cà Mau và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn trong phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kết hợp với kiểm tra an ninh trật tự tại cơ sở karaoke Trump và “Beer Club Tiktok” (phường 5, TP. Cà Mau).

Cả hai cơ sở trên do bị can Trần Văn Đãi làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 khách hàng tại cơ sở kinh doanh của bị can Đãi dương tính với chất ma tuý cùng nhiều sai phạm khác.

Với các sai phạm có liên quan, cơ quan chức năng sau đó đã tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở karaoke Trump và Beer club Tiktok.

Liên quan đến vụ việc trên, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh xử lý các đối tượng, điểm, tụ điểm, đường dây vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy để cắt đứt nguồn cung, không để tội phạm, vi phạm ma túy lây lan trong tỉnh.

Đồng thời, có kế hoạch thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm về ma túy; bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, vi phạm về ma túy theo quy định pháp luật.

Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

Tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xử lý nghiêm các sai phạm có liên quan.