Bị bắt sau khi bị Campuchia trục xuất

TPO - Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt bị can Lê Xuân Sơn (SN 1998, thường trú thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Lê Xuân Sơn là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 9/4/2022 tại Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi, phường An Lạc, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương do Cơ quan CSĐT Công an TP. Chí Linh đang thụ lý, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam vào ngày 31/5/2022 nhưng bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, số công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên quan trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” xảy ra tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.

Số công dân này vừa được cơ quan chức năng nước bạn Campuchia giải cứu và trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Lê Xuân Sơn nằm trong số công dân nói trên.

Tối ngày 24/9/2022, sau khi nắm được Sơn đang ở nhà người dân ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã gọi điện trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh nhanh thông tin về đối tượng.

Sau khi xác định, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã mời đối tượng làm việc. Qua làm việc, Sơn khai nhận, sau khi gây án, ngày 17/4/2022, đối tượng đã bỏ trốn sang Campuchia để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Vào lúc 22h ngày 25/9/2022, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã bàn giao đối tượng Sơn cho Công an TP. Chí Linh để thực hiện việc bắt bị can để tạm giam và dẫn giải đối tượng về Hải Dương.