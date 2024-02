Trường Nguyễn Siêu và American Study kí kết hợp tác chiến lược

Ngày 27/2/2024, đại diện cấp cao Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu và Công ty Cổ phần Giáo dục American Study đã kí kết thoả thuận và ghi nhớ hợp tác trong công tác giảng dạy và tổ chức kỳ thi SAT/AP tại Trường Nguyễn Siêu. Qua đó, học sinh Nguyễn Siêu sẽ được gia tăng nguồn lực hỗ trợ xây dựng lộ trình hoàn thiện hồ sơ du học và giành học bổng Mỹ, Canada và bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi học thuật uy tín trong nước và quốc tế.

Tháng 1/2024, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã được Tổ chức College Board (Hoa Kỳ) cấp mã trường 225002. Nhà trường có thể giảng dạy chương trình SAT (Scholastic Assessment Test) và cung cấp các khóa học AP (Advanced Placement), cũng như triển khai các kỳ thi tương ứng với tư cách trung tâm khảo thí ủy quyền của College Board bắt đầu từ năm học 2023-2024. Trường Nguyễn Siêu cũng chính thức trở thành Trung tâm khảo thí SAT ủy quyền với mã số 65599 tại Việt Nam kể từ tháng 3/2024.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và tổ chức khảo thí SAT/AP cũng như chuẩn hóa các kĩ năng cho học sinh tham dự các kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, trường Nguyễn Siêu đã hợp tác với Công ty Cổ phần Giáo dục American Study - một đơn vị giàu truyền thống trong lĩnh vực này.

Tại buổi lễ Ký kết, bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu - bày tỏ ước mong tìm ra những con đường mới, những chân trời mới giúp học sinh Nguyễn Siêu bay cao hơn, xa hơn trong tương lai học thuật của các con. Với sự hợp tác cùng American Study, Nguyễn Siêu có thêm sức mạnh để hiện thực hóa giấc mơ đưa được ngày càng nhiều gương mặt nổi trội đi du học Mỹ, Canada và những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến khác trên thế giới.

Việc hợp tác với American Study là bước đi chiến lược trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Hệ Anh ngữ học thuật (“hệ AE”). Với đầu ra là bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam, chương trình Anh ngữ học thuật của hệ AE được thiết kế linh hoạt, đáp ứng “đa mục tiêu và đa năng lực”, hướng tới các kỳ thi năng lực chuẩn hóa quốc tế như IELTS, SAT và AP. Khi đáp ứng yêu cầu IELTS 6.5, học sinh sẽ có thể lựa chọn giữa các khóa học IELTS nâng cao (mục tiêu 7.0 trở lên), khóa học SAT (mục tiêu 1200 trở lên), và khóa học AP (tối thiểu điểm 3/5 ở 1 môn học), qua đó không chỉ đáp ứng yêu cầu xét tuyển của các Đại học uy tín trong nước, mà còn có thêm những lựa chọn du học quốc tế danh giá.

Thực tế, đã có những học sinh Nguyễn Siêu theo học hệ AE đạt thành tích cao với những điểm số cực kỳ xuất sắc trong kỳ thi IELTS và cả SAT ngay trong năm học 2023-2024 này. Đơn cử như Ngô Tiến Anh (lớp 12AE1) - Nam sinh đạt điểm SAT top 1% thế giới (1590/1600), Trần Trung Sơn (lớp 12AE1) - IELTS 8.0, SAT 1500/1600, Đinh Tiến Đạt (SAT 1500/1600, giành học bổng 6 tỷ đồng)…

American Study (AS) là tổ chức giáo dục và tư vấn du học Mỹ, Canada hàng đầu Việt Nam. Với đội ngũ giáo viên và chuyên gia tư vấn tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu của Mỹ, AS đã giúp hơn 1000+ học sinh tiến bước vào các trường đại học top đầu Mỹ với tổng giá trị học bổng hơn 100+ triệu USD mỗi năm. Mang tầm nhìn kiến tạo một thế giới nơi học sinh đều có thể tiếp cận cơ hội giáo dục ở Mỹ, Canada, EU và các nền giáo dục hàng đầu, AS nuôi dưỡng tương lai mà mỗi người trẻ có thể sải cánh và phát triển vượt bậc về trí tuệ và tư duy, mang lại tác động tích cực đến thế giới.

Bà Đặng Thị Tuyên - Tổng Giám đốc American Study - khẳng định sẽ dành những nguồn lực tốt nhất để hợp tác, hỗ trợ Nguyễn Siêu trong giảng dạy, khảo thí và định hướng giúp học sinh đạt nguyện vọng du học Mỹ, Úc, Canada... Sự hợp tác bền chặt, lâu dài giữa hai bên sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội mới cho các con học sinh với đa dạng lựa chọn về trình độ, ngành nghề, điểm đến và học bổng.

SAT (Scholastic Assessment Test) là một trong những bài thi chuẩn hóa dùng để kiểm tra trình độ tiếng Anh, đánh giá kiến thức tự nhiên, xã hội và kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề của học sinh. SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board (Hoa Kỳ) và được nhiều trường đại học tại Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới sử dụng để phân loại, xét tuyển và xét học bổng cho học sinh. Hiện nay, nhiều trường đại học ở Việt Nam đã công bố sử dụng chứng chỉ SAT trong xét tuyển đại học chính quy. Chương trình AP (Advanced Placement) hướng đến đối tượng là học sinh trung học từ lớp 10 đến 12, với mong muốn thử sức với giáo dục bậc đại học và định hướng ngành học cho bản thân. Chứng chỉ môn học AP được các trường Đại học tại Mỹ và Canada sử dụng để xét tuyển đại học và học bổng, cũng như xét miễn giảm tín chỉ trong chương trình cử nhân, từ đó tiết kiệm được thời gian và tập trung đi sâu vào chuyên ngành sớm hơn.