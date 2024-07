Trường học xây xong không lối vào

TP - Báo Tiền Phong nhận được kiến nghị của tập thể dân cư tại các thôn Hoa Thám, Thống Nhất, Độc Lập (xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) liên quan đến công trình Trường Mầm non La Phù 2 xây xong không có đường vào gây bất cập.

Trường mầm non La Phù 2 được xây dựng xong từ đầu năm 2023 với kinh phí lên đến 51 tỷ đồng, tuy nhiên trường xây xong không có đường vào. Ngôi trường nằm giữa cánh đồng, đến nay bị xuống cấp theo thời gian. Nhiều vết nứt xuất hiện tại cột, dầm, mái... một số điểm bị thấm dột. "Dù chưa đưa vào sử dụng nhưng trường mầm non đã xuống cấp, không đảm bảo về chất lượng, an toàn cho con em chúng tôi học tập", đơn nêu.

Trong khi con đường cũ được quy hoạch vào trường không được thực hiện khiến trường xây xong không đường vào thì một con đường khác được quy hoạch xây dựng. Theo đó, Nhà văn hóa Miền Hạ mới được xây dựng khuôn viên vào năm 2018, nhưng nay quy hoạch đường đi xuyên qua, dự kiến phải phá bỏ gây lãng phí ngân sách.

Tại buổi làm việc với PV báo Tiền Phong, nhiều người dân bức xúc về đường quy hoạch này. Ông Nguyễn Văn Thành (thôn Miền Hạ, xã La Phù) cho biết, nhà văn hóa là nơi hội họp, văn hóa văn nghệ, phát huy tác dụng và đi vào cuộc sống của người dân. Theo ông Thành, việc phá nhà văn hoá để chuyển vị trí khác cho dự án đi qua nhân dân không được biết, người dân không được chính quyền thông báo đầy đủ tạo ra bức xúc cho nhiều người.

Ông Nguyễn Tiến Trung (thôn Thống Nhất, xã La Phù) đề nghị, nguyện vọng của người dân 4 thôn là được minh bạch về dự án và phương án mở đường đi qua nhà văn hoá. Ông Trung cho rằng quy hoạch không hoàn chỉnh và còn nhiều bất cập.

Theo ông Trung, nhà văn hoá hoàn thiện vào 2018, đã đi vào sử dụng được 5, 6 năm nay. Đây là địa điểm để cho không chỉ thôn Hoa Thám mà của cả 4 thôn Quyết Tiến, Thắng Lợi, Thống Nhất, Hoa Thám sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Đất chật người đông, không phải chỗ nào cũng có địa điểm cho người dân sử dụng trong khi các thôn còn phải sử dụng chung với nhau vậy mà giờ phá đi gây bức xúc cho nhân dân.

"Trong khi đó, trường mầm non xây dựng được tới năm thứ 3 rồi tuy nhiên do không có đường nên vẫn bỏ hoang. Dù mới xây dựng nhưng đã có hiện tượng nứt nẻ, hỏng hóc. Tuyến đường dự án cũ để đi ra trường mầm non cũ đã có quy hoạch từ lâu nhưng không hiểu sao lại không làm nữa và vắt sang con đường mới như vậy. Rất cần cơ quan chức năng giải thích rõ", ông Trung nêu.

Ý kiến người dân chưa được tiếp thu?

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết, trường mầm non chưa có đường đi vào do cả 2 dự án (trường mầm non và đường liên xã) cùng được phê duyệt nhưng dự án đường có nhiều đơn thư kiến nghị của người dân nên chưa thể triển khai. Cũng theo Chủ tịch UBND huyện, nhà văn hóa Miền Hạ được xây dựng từ năm 2008, nhưng đến năm 2018 là thời điểm xây dựng tường bao. "Chúng tôi đã có nhiều văn bản trả lời đơn thư khiếu kiện của người dân", ông Trường khẳng định.

Liên quan đến chất lượng trường Mầm non La Phù 2, đại diện Ban Quản lý dự án huyện Hoài Đức cho biết, dự án này được khởi công tháng 3/2021, đến nay đã thi công hoàn thành phần xây lắp, tuy nhiên vì không có đường cho xe phòng cháy tiếp cận, nên chưa nghiệm thu PCCC, do đó chưa bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ học tập và giảng dạy.

Ngoài ra, phương án và vị trí công trình xây dựng (tuyến đường quy hoạch từ Đông La đến La Phù) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cấp kèm theo thông số hạ tầng kỹ thuật của công trình, tuân thủ theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phân khu đô thị S4 tỷ lệ 1/5000 - đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013.

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 dự án Đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù. Người dân cung cấp biên bản họp ngày 30/6/2022, thành phần tham dự buổi họp gồm đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, đại diện UBND xã La Phù tuy nhiên không có người dân nào tham gia.

Đại diện các hộ dân cho biết, không có ai trong biên bản họp nhưng lại có chữ ký của một người không phải cư dân. Phó Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, ông mới nhận nhiệm vụ tại xã La Phù do đó không nắm được việc lấy ý kiến dân cư cụ thể như thế nào. Ông Tiến cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin và cung cấp tới báo chí. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần, ông Tiến vẫn chưa cung cấp nội dung thông tin về biên bản họp dân nói trên.