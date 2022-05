Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn: SEA Games 31 diễn ra sòng phẳng, khách quan

TPO - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn cho biết Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội thể thao Đông Nam Á. Các nội dung thi đấu diễn ra sòng phẳng, khách quan, nhận được sự đánh giá cao của các nước trong khu vực.

"Thành tích của VĐV, lấy được là lấy hết không nhường"

Theo ông đâu là thành công lớn nhất, ấn tượng nhất của SEA Games lần này?

-Trước khi diễn ra SEA Games, ai cũng nghĩ sau đại dịch thì khó khăn, cả về tổ chức, chuyên môn và sự hưởng ứng của người dân. Có người hỏi tôi dịch thế này tổ chức SEA Games có thành công không, người dân được đến xem không và xem như thế nào vì đang dịch.

Tôi có trả lời là chính phủ cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh và đến SEA Games hy vọng người dân được vào xem thoải mái. Điều chúng tôi ấn tượng và cũng bất ngờ là được sự ủng hộ lớn của người hâm mộ, nhân dân. Các nhà thi đấu, sân vận động đều đầy ắp khán giả, nhiều nơi không cho được người vào xem thêm vì quá tải. Nhiều trận bóng rất đông đảo khán giả, hình ảnh đó rất ấn tượng. Chúng tôi đã chỉ đạo các môn thi tại các địa phương phải tạo điều kiện tốt nhất để người dân vào xem. BTC khuyến khích các địa phương không tổ chức bán vé. Về mặt xã hội SEA Games không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là văn hoá, khơi dậy tinh thần dân tộc, quảng bá văn hoá. Mạng xã hội đưa tin về SEA Games của chúng ta rất nhiều. Các nước nói SEA Games tạo ấn tượng rất kinh khủng với nước họ. Họ đánh giá Việt Nam tổ chức SEA Games cực kỳ thành công, cả về tổ chức, chuyên môn. Duy nhất chỉ có ý kiến của Indonesia trong cuộc họp trưởng đoàn liên quan đến trọng tài 1 trận Silat. Một số nước nói họ bất ngờ vì không nghĩ chúng ta tổ chức được SEA Games. Đây là ý kiến của họ chứ không phải mình tự khen nhau. Các địa phương đều tổ chức rất tốt, nhân dịp SEA Games chúng ta cũng quảng bá du lịch rất tốt. Về mặt xã hội tôi cho là hiệu ứng rất tốt.

Chúng ta đặt mục tiêu đoạt 140 HCV nhưng thực tế vượt lên 205. Ông có thể cho biết về công tác đánh giá, dự báo chuyên môn của Việt Nam?

-Trước SEA Games chúng tôi đã nói về công tác chuyên môn của đại hội. Đây là kỳ SEA Games sẽ có cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia đứng đầu trong đó có Thái Lan, Indonesia, Singapore. Nhưng trong thực tế thi đấu chúng ta có 205 HCV, chúng ta thấy rằng Việt Nam vượt trội so với quốc gia thứ 2 còn các quốc gia từ Indoenasia đến Malaysia, Singapore, Philippines còn thấp hơn. Chúng ta vượt quốc gia thứ 2 hơn 100 HCV . Điều đó cũng gây ra một sự bất ngờ, thậm chí có người hỏi tôi sao Việt Nam vượt số lượng nhiều thế. Thì hôm nay tôi cũng phải bộc bạch như thế này. Khi bộ phận chuyên môn rà soát lại toàn bộ, các môn Olympic và Asiad thi đấu 1 cách sòng phẳng, chúng ta dự kiến 145-185 HCV của đoàn TTVN. Nhưng khi phát biểu tôi chỉ nói 140 HCV trở lên vì xác suất an toàn của chúng ta khi so sánh tương quan lực lượng thì 140 HCV là đã ở số 1 hoặc thứ 2. Điều bất ngờ là 1 số VĐV trước đây ít khi cạnh tranh được thì nay đạt thành tích tốt.

Hai kỳ SEA Games làm chủ nhà, chúng ta đều vượt trội về số HCV. Yếu tố chủ nhà tác động thế nào đến thành tích của chúng ta? Các kỳ SEA Games trước nước chủ nhà thường đưa môn thế mạnh vào nội dung thi đấu, gạt bớt thế mạnh các nước tham gia, lần này chúng ta có khác họ hay không thưa ông?

-Sân nhà thì luôn lợi thế, lớn nhất là sự cổ vũ của người hâm mộ. Nhưng tôi khẳng định không có lợi thế về mặt chuyên môn. Chúng ta không dùng kỹ thuật để lấy huy chương, không tạo áp lực cho mình và VĐV. Nhiều người hỏi tôi sao lấy nhiều huy chương thì ai chơi với mình nữa. Tôi nói thành tích là của VĐV, nên VĐV thi đấu phải hết mình, lấy được huy chương nào là lấy huy chương đấy.

Về thành tích thì chúng tôi có thống kê, năm 2003 chúng ta tổ chức SEA Games 22 đã nhất toàn đoàn, đạt 158 HCV. Năm nay chúng ta vượt trội. Lần này chúng ta thi đấu sòng phẳng, các môn Olympic, Asiad đều thi đấu hết. Hoàn toàn không có chuyện đưa thế mạnh của mình, gạt thế mạnh của họ. Chính vì thế chúng tôi mới dự báo cạnh tranh sẽ rất cao, đặc biệt 3 nước đầu tư cao Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

"Asiad và Olympic: Rất khó khăn"

Ông đánh giá thế nào về thành tích nhóm môn Olympic?

-Kết quả các môn Olympic của chúng ta đều rất tốt. Tuy nhiên có những môn chưa được tốt, có môn chúng tôi đưa vào chiến lược như Bắn cung không đạt huy chương nào. Chúng tôi đã yêu cầu phân tích lý do cũng như có giải pháp để đầu tư đến Olympic. Đây là chiến lược của chúng ta trong giai đoạn tới. Hoặc như môn Judo lại giành đến 9 HCV.

Khi trao đổi với các nước bạn, họ nói do dịch COVID-19 nên quá trình chuẩn bị của họ có ngắt quãng. Chúng ta thì không có ngắt quãng, đã đầu tư cho VĐV suốt 2 năm qua dù không được tập huấn nước ngoài. Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất chúng tôi đánh giá là tinh thần thi đấu, ý chí của các VĐV của chúng ta rất tốt. Nét mặt hồ hởi của các VĐV của chúng ta khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm ở Trung tâm 1, hay được các lãnh đạo cấp cao tới thăm, họ có động lực lớn để phấn đấu.

Bơi lội chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu phải đuổi kịp Singapore. Điền kinh chúng ta xác định phải số 1, vượt qua Thái Lan. Nói vượt qua họ thì chưa ổn lắm nhưng thực lực chúng ta hiện nay mạnh. Tuy nhiên các môn này giành huy chương Olympic là khó. Tôi cho rằng trong 20 năm tới chúng ta nghĩ tới HCV các môn điền kinh, bơi lội là không khả thi. Sân chơi khu vực điền kinh của chúng ta có thể lấy nhiều HCV nhưng đến Asiad đã khó rồi, còn Olympic là khó. Huy Hoàng chúng ta đầu tư chỉ hướng tới Asiad chứ Olympic cũng không khả thi. Hướng đầu tư của chúng ta là tới Olympic nhưng cũng phải tập trung cho các môn Asiad. Về SEA Games, chúng tôi muốn giải bài toán đầu tư, hướng tới đầu tư xã hội hoá đã lấy HCV rồi. Còn nguồn lực dành tập trung cho Asiad. Hiện nay nguồn lực đầu tư của chúng ta vẫn chưa được tốt.

Thành tích tại SEA Games có phản ánh đúng thực lực của chúng ta hay không thưa ông? Vì sao khi ra đấu trường Olympic, thành tích của Việt Nam lại đứng sau nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia hay cả Indonesia, Philippines?

-Các kỳ SEA Games gần đây chúng ta luôn trong tốp 3. Nhưng sân chơi Asiad và Olympic là cả vấn đề chúng ta cần có giải pháp. Đối với sân chơi khu vực chúng ta hoàn toàn ở tốp 3 nước đứng đầu. Nếu chúng ta có nguồn lực rộng rãi thì không nói làm gì còn như giờ rất hạn chế. Vì thế chúng ta phải khoanh vùng lại theo từng cấp. Nhưng với sân chơi khu vực chúng ta có thể phân cho địa phương hoặc các đơn vị.

Các nước trong khu vực như Singapore thì số lượng VĐV tham dự SEA Games của họ luôn ít so với 5 nước khác tốp đầu. Nhưng thành tích Olympic của họ lại rất tốt. Ở đấu trường Asiad và Olympic chúng ta luôn ít huy chương hơn so với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. SEA Games chúng ta hoành tráng thế nhưng đến Asiad và Olympic thì chúng ta thua họ. Nếu không thay đổi cách đầu tư thì cạnh tranh với họ rất khó.

Ông dự đoán Asiad tới chúng ta có thể có bao nhiêu HCV?

-Sau khi xem xét kế hoạch cho Asiad, chúng ta hướng tới tập trung cho khoảng 30 VĐV để lấy thành tích. Tuy nhiên rất tiếc do COVID-19 nên Asiad vừa qua bị hoãn. SEA Games nhiều HCV như vậy nhưng Asiad chúng ta chỉ đặt mục tiêu 3-5 HCV trong tổng số 30 VĐV trên. Chỉ tiêu này đặt ra cho cả Asiad và Olympic tới đây. Số lượng HCV chúng ta nhắm tới ở Asiad rất khó khăn.

Cảm ơn ông!

