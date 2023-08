Trưởng Công an chuyển ngành làm Phó Bí thư, Chủ tịch huyện tại Bình Dương

TPO - Thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) nhận quyết định chuẩn y trở thành Phó Bí thư, Chủ tịch huyện này.

Ngày 22/8, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cho biết đã trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thành Thường.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương cũng công bố Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thành Thường.

Trước đó, ngày 14/8, tại Công an huyện Bắc Tân Uyên, đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trao quyết định chuyển ngành đối với thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên. Theo đó, thượng tá Thường đến nhận công tác tại UBND huyện Bắc Tân Uyên và giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Tại Kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức vào cuối tháng 7 đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thái Thanh Bình - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện (theo chủ trương Bí thư không kiêm nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện), đồng thời giới thiệu và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên.