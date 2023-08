Trung ương Đoàn ra quân hoạt động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

TPO - Sáng 5/8, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ), Trung ương Đoàn tổ chức ra quân hoạt động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương năm 2023.

Tham dự có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các đơn vị tài trợ và 600 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân.

Đây là hoạt động trọng điểm của Trung ương Đoàn trong việc hỗ trợ Ấp 1, xã Tân Kiều xây dựng mô hình “Làng quê đáng sống” (1 trong 3 điểm của cả nước) với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng như: Hỗ trợ điểm phát wifi công cộng miễn phí trong 5 năm; trao tặng 1 công trình “Số hóa Khu di tích lịch sử Gò tháp trên nền tảng Chuyển đổi số quốc gia Smart Travel” gồm điểm du lịch thực tế ảo Gò Tháp trên Smart Travel, 5 bảng mã QR và khung gắn mã QR trên Smart Travel; trao 1 công trình “Sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi cho con em người lao động”; trao tặng 3km cây cảnh trồng dọc tuyến đường Kênh K200.

Ngoài ra, hỗ trợ đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp, trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn....

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, năm 2023, Chiến dịch tiếp tục được triển khai với 1 Chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ; trong đó Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng với phương châm “Thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” là phương thức hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trẻ vận dụng chuyên môn nghiệp vụ để tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng.

Gắn với chủ đề công tác năm 2023: Đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong triển khai các hoạt động tình nguyện, các hoạt động của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2023 tập trung phát huy chuyên môn, ngành nghề của các lực lượng, cùng các đội hình chuyên sâu các cấp, ứng dụng chuyển đổi số, vận động các nguồn lực để tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại địa bàn khó khăn như Làng Thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, địa bàn dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn,…

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, hiện nay đang ở trong thời gian cao điểm của Chiến dịch tình nguyện hè nói chung và Kỳ nghỉ hồng nói riêng với hàng triệu đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức, công nhân cả nước đang hăng say đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đem lại nhiều kết quả to lớn. “Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc mỗi chiến sĩ của Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng sẽ luôn giữ được lửa nhiệt huyết của mình, say mê lao động, sáng tạo, tận tụy với nhiệm vụ chuyên môn và với các hoạt động tình nguyện, có cuộc sống tinh thần lạc quan, vui vẻ và có nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ”, anh Lâm chia sẻ.

Ngay sau lễ, diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Khánh thành công trình Số hoá di tích lịch sử - Khu di tích Gò Tháp; Khởi công thực hiện Công trình Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời (dài 2 km) và trồng cây xanh, phát hoang chiều dài 3 km tại tuyến đường tuyến K200; Ra mắt Đội thanh niên tình nguyện dạy tiếng Anh và tổ chức sinh hoạt, dạy tiếng Anh cho thiếu nhi...