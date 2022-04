Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị khởi tố về tội tham ô tài sản

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Theo đó, chấp hành chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án “Tham ô tài sản” liên quan đến sai phạm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ngày 13/4/2022, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 cựu tướng lĩnh và 2 sĩ quan cấp tá thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cụ thể: Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó Tư lệnh; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, nguyên Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị; Đại tá Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Tư lệnh; Thượng tá Bùi Văn Hòe, Phó trưởng Phòng Tài chính về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can này giữ vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Văn Sơn - Trung tướng, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển và bị can Hoàng Văn Đồng - Trung tướng, nguyên Chính ủy Cảnh sát biển.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng (trước đó, hai bị can Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự).

Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện kiểm sát quân sự Trung ương phê chuẩn.

Trước khi bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, tại phiên họp ngày 1/10/2021, Ban Bí thư đã kết luận và quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng.

Ngày 22/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đối với Thiếu tướng Phạm Kim Hậu; cách chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển đối với Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết; cách chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng; xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển đối với Trung tướng Hoàng Văn Đồng; xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đối với Thiếu tướng Bùi Trung Dũng.

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp Quân đội, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm.