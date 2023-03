Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội tạo điều kiện vì ‘xe tải là nguồn nuôi gia đình’

TPO - Mặc dù trong quá trình kiểm tra, xe quá tải ghi trong giấy đăng kiểm nhưng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-03V vẫn tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định vì lý do “xe tải là nguồn nuôi sống gia đình chủ xe”…

Ngày 9/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, ngày 7/3, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V có địa chỉ ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới.

Theo cơ quan công an, việc khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V diễn theo đúng quy định, trình tự. Tại thời điểm lực lượng công an khám xét, nhiều chủ phương tiện vẫn đang xếp hàng chờ tới lượt đăng kiểm. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V sau đó đã tạm dừng hoạt động.

Quá trình làm việc, xác định trong 3 bộ hồ sơ (loại xe tải chở hàng), thu giữ tại trung tâm trên, có khối lượng thực tế lớn hơn khối lượng ghi trong đăng kiểm và xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, không đủ điều kiện đăng kiểm nhưng vẫn thực hiện đăng kiểm cho chủ phương tiện.

Trong đó, 2 đăng kiểm viên phụ trách dây chuyền và 3 đăng kiểm viên phụ trách trọng tải đều biết khối lượng thực tế lớn hơn khối lượng ghi trong đăng kiểm, không đủ điều kiện nhưng vẫn thực hiện đăng kiểm cho chủ phương tiện với lý do “xe tải là nguồn nuôi sống gia đình chủ xe” nên đã tạo điều kiện cho đăng kiểm.

Vẫn theo cơ quan công an, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-03V, đảm nhiệm vị trí phụ trách chung, hiểu rõ công việc và quy trình của đăng kiểm viên nhưng không kiểm tra lại thông số cân mà đã thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho 3 xe tải trên.

Hiện Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ, khẩn trương điều tra, làm rõ sai phạm tại trung tâm này để xử lý theo quy định.