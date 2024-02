Trung Quốc điều tra vụ rò rỉ tài liệu tiết lộ hàng loạt công cụ bí mật

TPO - Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra vụ tung hàng loạt tài liệu cực kỳ bất thường của một nhà thầu an ninh lên mạng, liên quan đến cơ quan cảnh sát hàng đầu cả nước và các cơ quan chính phủ khác. Kho tài liệu này nói về hoạt động tấn công tin tặc và công cụ do thám cả người Trung Quốc và nước ngoài.

Một số mục tiêu được nêu ra trong tài liệu mà hãng I-Soon bị lộ trên mạng có các nhóm sắc tộc và nhân vật bất đồng chính kiến.

Số tài liệu này được hủy từ cuối tuần trước. Hai nhân viên của I-soon (tên ở Trung Quốc là Anxun) xác nhận cuộc điều tra đang diễn ra. Hãng này có hợp tác với Bộ Công an Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho biết số tài liệu này chứa rất nhiều thông tin ý nghĩa, dù nó không tiết lộ bất kỳ công cụ đặc biệt mới hoặc mạnh mẽ nào. Trong số đó có hàng trăm trang hợp đồng, bài thuyết trình, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, cùng với danh sách khách hàng và nhân viên.

Số tài liệu này cho thấy các phương pháp được sử dụng để giám sát những người bất đồng chính kiến ​​ở nước ngoài, xâm nhập mạng máy tính của các quốc gia khác và quảng bá những câu chuyện có lợi cho Bắc Kinh trên mạng xã hội.

Các tài liệu cho thấy rõ ràng I-Soon đã hack mạng máy tính trên khắp Trung và Đông Nam Á, cũng như đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) và đảo Đài Loan (Trung Quốc). Các công cụ được sử dụng để nhằm vào những người dùng mạng xã hội bên ngoài Trung Quốc như X (tên cũ là Twitter), đột nhập email và che giấu hoạt động của các đặc vụ nước ngoài. Tài liệu cũng nói đến những công cụ được ngụy trang dưới dạng lọc nguồn và pin để có thể xâm nhập mạng Wi-Fi.

Hai nhân viên của I-Soon nói với hãng tin AP rằng công ty này và cảnh sát Trung Quốc đang điều tra xem số tài liệu rò rỉ như thế nào. Một nhân viên cho biết I-Soon tổ chức họp hôm 21/2 về vụ rò rỉ và được thông báo mọi người vẫn “làm việc như bình thường”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Trước khi xảy ra vụ rò rỉ 190 megabyte dữ liệu, trang web của I-Soon liệt kê các khách hàng đứng đầu là Bộ Công an, 11 cơ quan an ninh cấp tỉnh và khoảng 40 sở công an thành phố.

Bình Giang