Trực tiếp SEA Games 31 ngày 16/5: Chờ vàng điền kinh - bơi, Lê Quang Liêm xuất trận

SEA Games ngày 16/5 4 giờ trước Trực tiếp Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 2 phút trước Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Bùi Hữu Hiệu đấu chung kết Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Bùi Hữu Hiệu là đại diện Việt Nam thi đấu chung kết 400m tự do nam.

6 phút trước Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất vòng loại Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng kết thúc vòng loại nội dung 400m tự do nam với thành tích 3:56.22, đứng thứ nhất heat 2. Đồng thời cũng đứng nhất vòng loại, vào chung kết. 25 phút trước Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chuẩn bị thi đấu Sáng hôm nay, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu vòng loại 400m tự do nam bắt đầu từ lúc 9h00. 1 giờ trước Lịch thi đấu chi tiết của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 16/5 Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 16/5: Bắn súng xuất trận, chờ mưa vàng từ Pencak Silat, điền kinh 1 giờ trước

Hôm qua 15/5, Đoàn thể thao Việt Nam đã mang về đến 29 tấm huy chương vàng SEA Games 31 với các môn chủ lực như điền kinh, Pencak Silat đối kháng. Ngày 16/5 cũng hứa hẹn sẽ mang về cơn mưa vàng ở các nội dung thế mạnh như Pencak Silat, điền kinh, đấu kiếm.

Cụ thể, bơi và điền kinh bắt đầu ngày thi đấu thứ 3. Điền kinh bước vào chung kết các nội dung: Ném đĩa Nữ, 100m Rào Nữ, Nhảy xa Nữ, 800m Nữ, 800m Nam,3000m SC Nam, 4x100m Tiếp sức Nữ.

Một số nội dung thế mạnh của Việt Nam như Nhảy xa Nữ, 800m Nữ, 800m Nam, 3000m SC Nam. Bơi diễn ra 2 nội dung chung kết là 400m tự do nam, 200m tự do nữ. Trong đó, Huy Hoàng sẽ thi đấu ở 400m tự do nam. Thể dục dụng cụ diễn ra vòng loại các nội dung dành cho nam.

Đặc biệt, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ bắt đầu thi đấu hôm nay môn cờ vua, nội dung cờ nhanh SEA Games 31. Billiards, Thể hình, Đấu kiếm, Khiêu vũ Thể thao, xe đạp… diễn ra nhiều nội dung khác nhau và hứa hẹn sẽ mang về những tấm huy chương quý giá.

Bảng vàng Đoàn TTVN tính đến hết ngày 15/5 Phạm Tiến Sản (2 môn phối hợp); Hoàng Thị Phương Giang (wushu, trường quyền), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua), Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang (cờ tướng), Ngô Thị Phương Nga (wushu, 52 kg nữ), Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hồng Anh (khiêu vũ thể thao, samba), Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, 56 kg nữ), Bùi Thị Thu Hà (đấu kiếm), Nguyễn Thị Trang (wushu, 60kg nữ), Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hồng Anh (khiêu vũ thể thao, rumba), Trương Văn Chưởng (wushu, 65 kg), Bùi Trường Giang (wushu, 60 kg nam), Nguyễn Văn Tài (wushu, 70 kg nam), Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương (khiêu vũ thể thao, Paso Doble), Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương (khiêu vũ thể thao, Jive), Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương (khiêu vũ thể thao, latin), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400m nữ), Nguyễn Văn Lai (điền kinh, 5.000m nam), Phạm Thị Diễm (điền kinh, nhảy cao nữ), Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh, nhảy xa nam), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000m VCN nữ), Phùng Thị Huệ (jujitsu, 45 kg nữ), Đào Hồng Sơn (jujitsu, 56 kg nam), Trần Lê Lan Anh, Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt, đôi nữ), Đinh Kim Loan (thể hình, đơn nữ), Trần Hoàng Duy Thuận, Bùi Thị Thoa (thể hình, đôi nam nữ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC, cầu thăng bằng), Esports Liên Minh huyền thoại Tốc chiến, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 1.500m); Phạm Thị Huệ (rowing); Dương Thúy Vi (wushu); Lường Thị Thảo-Đinh Thị Hảo (rowing); Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang (rowing); Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (rowing); Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm); Trần Hoàng Duy Thuận (thể hình); Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500m nam); Nguyễn Hoài Văn (điền kinh, ném lao); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000m nữ); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m nam); Phạm Thanh Bảo (bơi, 100m ếch nam), Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo (cờ tướng, cờ nhanh), Le Nguyen Paul, Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền, Jeremie Luong (bơi, tiếp sức 4x100m nam); Tuyển bóng ném bãi biển; Tô Thị Trang (kurash, 48kg nữ), Nguyễn Phạm Hồng Mơ (kurash, 52kg), Trần Thương (kurash, 90kg nam), Bùi Minh Quân (kurash, 81kg nam), Lê Đức Đông (kurash, 66kg nam), Lê Công Hoàng Hải (kurash, 60kg nam), Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình (silat, đồng đội nữ), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn), Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Bùi Thị Lý, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Phạm Quốc Khánh (wushu - Nam đao nam) - Dương Thúy Vi (wushu - Kiếm thuật nữ), Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo (Rowing, thuyền 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo), Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thị Thanh Trâm (kurash), Phạm Văn Mách (thể hình, 55kg), Đặng Thanh Tùng (thể hình, 65kg), Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Khánh Phong, Vĩ Lương, Hải Khang (đồng đội nam TDDC), Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing, 51kg nam), Nguyễn Thị Hằng Nga (kickboxing, 48kg nữ), Huỳnh Thị Kim Vàng (kickboxing, 65kg nữ), Nguyễn Thế Hưởng (kickboxing, 67kg nam), Nguyễn Quang Huy (kickboxing, 60kg nam)