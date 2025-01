Trụ băng tải than gỉ sét tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân ở Thái Nguyên

TPO - Phản ánh đến chính quyền, người dân phường Quán Triều (thành phố Thái Nguyên) cho biết băng tải than của Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn gỉ sét, có thể gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với UBND phường Quán Triều, đại diện phân xưởng băng tải trực thuộc công ty than Núi hồng - Chi nhánh Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc (là đơn vị quản lý băng tải) tổ chức khảo sát, xác minh thực tế tại khu vực nhận được thông tin phản ánh. Kết quả ghi nhận, hình ảnh trụ băng tải gỉ sét theo phản ánh của người dân là đúng thực tế.

Đơn vị quản lý sau đó đã thực hiện biện pháp khắc phục bao gồm sửa chữa, sơn lại các vị trí chân trụ của băng tải, duy trì bảo dưỡng định kỳ hệ thống băng tải cấp than, đảm bảo các tuyến băng tải đều được che kín, không để rơi vãi bụi than ra môi trường.

Sau cuộc kiểm tra, ngày 6/1, để đảm bảo công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 67/STNMT-BVMT đề nghị Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ngay việc rà soát, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống băng tải cấp than, kịp thời có biện pháp sửa chữa các vị trí chưa được che kín, có dấu hiệu gỉ sét, đặc biệt tại các chân trụ của băng tải, khu vực bắc qua đường giao thông, tập trung đông dân cư, tuyệt đối không để bụi than rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực xung quanh.

Sở TN&MT sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi giám sát việc thực hiện để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, dự án cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn Thái Nguyên do Công ty than Nội địa (nay là Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP) làm chủ đầu tư.

Tuyến băng tải than nằm trải dài từ Đông bắc mỏ than Khánh Hòa đến Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn có chiều dài khoảng 2,6km, nhận than từ trạm pha trộn đi dọc theo tuyến đường và giao cắt với quốc lộ 3 tại ngã 6 (trước cổng nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ) rồi đi tiếp theo tuyến nền đường sắt cũ để vào Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn.