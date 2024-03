Trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

TPO - Sáng 28/3, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024).

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại diện các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Hải Dương.

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Thắng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn nổi bật của đồng chí Nguyễn Lương Bằng với đất nước, cách mạng Việt Nam và với quê hương Hải Dương.

Quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Lương Bằng hoạt động bí mật tại nhiều nơi như: Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc), Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Sài Gòn … xây dựng cơ sở cách mạng. Dù ba lần bị thực dân đế quốc bắt tù, đồng chí luôn là người đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống lại bọn cai ngục, nêu cao khí phách hiên ngang, bất khuất trước quân thù và vượt ngục tiếp tục hoạt động cách mạng...

75 năm tuổi đời, với hơn nửa thế kỷ phấn đấu cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo hết lòng vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Học tập tấm gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, tự hào, trân trọng biết ơn người con ưu tú của dân tộc và quê hương Hải Dương, chúng ta càng thấu hiểu và khắc ghi những bài học cách mạng vô cùng quý giá cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hiện nay.

Trước hết là học tập về lòng yêu nước thiết tha, khát vọng cháy bỏng, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân; đó là sự nhanh nhạy và lòng nhiệt thành với lý tưởng cách mạng, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; luôn chủ động, tích cực vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn đấu tranh cách mạng và từ thực tiễn phong trào để phát triển đường lối, sách lược, tổng kết lý luận sâu sát, kịp thời, đúng đắn.

Học tập về tinh thần vượt lên mọi hoàn cảnh để tiếp thu tri thức văn hoá nhân loại, tiếp nhận lý luận cách mạng, chủ động nỗ lực nắm bắt chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu thực tế.

Học tập, rèn luyện về ý chí kiên trung, bất khuất của người cộng sản, trong khó khăn không nản chí, trong hiểm nguy không chùn bước, trong thử thách không lung lạc, trước cái chết không run sợ; dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn khí tiết và tỏa sáng đạo đức của người đảng viên, người lãnh đạo của Đảng.

Học tập về sự gắn kết nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng; tranh thủ thời cơ và sự ủng hộ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cho cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta.

Đó là tinh thần nêu gương sáng về đạo đức của người cộng sản, tình đoàn kết đồng chí trong sáng, luôn dấn thân, sâu sát phong trào cách mạng, luôn tin tưởng và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, phát huy truyền thống xứ Đông xưa, Hải Dương nay, học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã kiên trì, vượt khó và đã có những đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã không ngừng nỗ lực và đạt được những thành tựu rất toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương kêu gọi các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục học tập, noi gương tấm gương đạo đức ngời sáng và để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Nguyễn Lương Bằng cùng các bậc tiền bối cách mạng, tiếp tục nêu cao ý chí, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương đất nước giàu mạnh, văn minh.

Xây dựng tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo với tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm đủ tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương…