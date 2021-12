Trộm cắp lộng hành ở các khu nhà trọ công nhân dịp cuối năm

TPO - Dịch bệnh bùng phát mạnh và kéo dài suốt hơn 4 tháng gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Đến tháng 10, Bình Dương trở về trạng thái bình thường, cũng là lúc trộm cắp lộng hành khiến người dân, nhất là công nhân lao động ở trọ bất an. Dự báo, trong tháng cuối năm, vấn nạn trộm cắp tài sản sẽ gia tăng với nhiều thủ đoạn.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Các vụ trộm cắp tài sản nhiều nhất ở nơi có đông công nhân lao động.

Đối tượng trộm cắp tài sản liên tục đột nhập các khu nhà trọ công nhân vào thời gian mọi người đi làm hết. Một số công nhân để tiền tích góp được sau nhiều năm làm việc ngay trong phòng trọ và rồi một ngày “trắng tay” khi trộm đột nhập.

Mới đây nhất, vụ mất trộm vào đêm 16/12 khiến cặp vợ chồng công nhân rơi cảnh khó khăn xảy ra ở nhà trọ trên đường DA7, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Anh Đỗ Mạnh Tiến (25 tuổi, quê Hà Nội) cho biết, vợ chồng đi làm về phòng trọ thì tá hỏa thấy cửa mở, mất khóa. Khi anh Tiến vào phòng thì thấy đồ đạc bị lục tung, nhiều tài sản bị lấy trộm toàn bộ tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 11, trộm đột nhập phòng trọ anh Nguyễn Văn T. (quê An Giang) trên đường D17, KDC Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo lời trình báo của anh T., vào đêm 25/11, khi đi làm về tới phòng trọ thì phát hiện cửa phòng trọ mở hé, bên trong điện sáng. Nghĩ là vợ đã đi làm về nên anh đẩy cửa vào trong, tuy nhiên, khi vào bên trong thì phát hiện phòng trọ có dấu hiệu bị lục lọi.

Lên gác kiểm tra lại tài sản để bên trong tủ và gấu bông thì phát hiện đã bị mất. Số tài sản bị mất là hơn 1,2 lượng vàng 24k, 3 chỉ vàng 18k và một số tiền mặt khoảng 3 triệu đồng. Anh T. cho biết, số tài sản mà gia đình bị trộm được tích cóp hơn 10 năm đi làm công nhân ở Bình Dương.

Tương tự, ngày 11/12 Công an TX Bến Cát nhận được tin báo từ anh H.V.M. (22 tuổi, quê Kiên Giang) về việc bị mất trộm xe máy nhãn hiệu Suzuki Satria mới mua chưa gắn biển số trị giá 57 triệu đồng. Công an địa phương sau đó lần theo định vị và bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng Công an TX Bến Cát cho biết, các đối tượng trộm tài sản rất liều lĩnh, manh động. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều theo dõi khu vực mục tiêu trước. Bên cạnh đó, có nhiều vụ mất tài sản một phần nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan, mất cảnh giác của bị hại đã tạo sơ hở để các đối thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi địa phương trở về trạng thái bình thường, các vụ trộm cắp tài sản diễn ra nhiều hơn. Chỉ trong vòng 1 tháng, công an toàn tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận đến hàng trăm vụ bị mất tài sản, chủ yếu ở các khu nhà trọ. Nhận định vấn nạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm tăng, Công an tỉnh Bình Dương đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm, trung bình mỗi ngày anh nhận được 1 đến 2 vụ người dân cầu cứu vì bị trộm đột nhập lấy tài sản. “Mỗi khi tiếp nhận cầu cứu từ nạn nhân, tôi đều hướng dẫn họ đến trình báo công an địa phương, đồng thời lên kế hoạch truy tìm kẻ gian với hi vọng bắt được đối tượng, lấy lại tài sản cho bị hại. Hầu hết các trường hợp mất tài sản là người lao động xa quê, họ tích góp sau nhiều năm làm việc nhưng bị trộm lấy hết. Có nhiều người mua xe máy trả góp để đi làm nhưng bị trộm”, anh Hải nói.