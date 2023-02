Trộm 42 chiếc điện thoại tại cửa hàng di động rồi lên xe khách bỏ trốn

TPO - Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm cắp 42 điện thoại đắt tiền ở cửa hàng thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội).

Ngày 21/2, Công an huyện Đông Anh đã tiếp nhận đối tượng Phạm Tuấn Vũ (SN 1994, quê Hải Dương) cùng tang vật do Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao để làm rõ về hành vi trộm cắp.

Trước đó, đêm 13/2, tại cửa hàng điện thoại, máy tính ở ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian lấy đi số lượng lớn điện thoại di động.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Đông Anh và Công an các tỉnh, thành phố đã phối hợp rà soát, xác minh. Công an tỉnh Ninh Thuận qua nắm thông tin đã xác định đối tượng nghi vấn trên địa bàn đã triển khai bắt giữ.

Bước đầu, Vũ khai nhận đã lấy trộm 42 chiếc điện thoại iPhone trị giá khoảng 1 tỉ đồng, rồi bỏ trốn bằng xe khách vào TP HCM.

Ngoài vụ việc trên, Vũ đã gây ra vụ trộm khác ở cửa hàng điện tử thuộc tỉnh Hải Dương với giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.