Trò điên rồ của Rap Việt

TPO - Ê-kíp tổ chức game show Rap Việt mùa 2 bị chỉ trích nặng nề sau khi thí sinh Alen bị loại ở tập 2, phát sóng tối 3/6.

Alen, rapper sinh năm 1998, là cái tên có tiếng trong giới rap với nghệ danh Megashock. Tại Rap Việt, anh thể hiện bản rap Ngược dòng nước mắt. Huấn luyện viên (HLV) Thái VG đạp nút chọn Alen. Thế nhưng, chuyện điên rồ xảy ra khi Alen bị loại vì chỉ nhận 48% phiếu bầu từ khán giả.

Alen (Megashock) là rapper hiếm hoi trong cộng đồng đang kiên định theo đuổi chopper rap - một thể loại riêng của rap có đặc trưng ở tốc độ đi flow rất nhanh. Từ game show Rap Việt, nhiều khán giả biết đến và yêu thích những rapper hệ fast flow. Chopper khác biệt fast flow ở chỗ, tốc độ được đẩy lên không chỉ vài đoạn, mà sự dồn dập duy trì xuyên suốt bản nhạc.

Bài thi của Alen theo đánh giá từ khán giả đáp ứng mọi tiêu chí để được đi tiếp. Anh viết về câu chuyện vợ chồng ly hôn, dẫn đến bi kịch của đứa con là “Con trai muốn theo ba hay con trai muốn theo mẹ”. Không còn là sự khô cằn đến khó cảm nhận, Alen truyền tải nội dung vào tiết mục một cách đơn giản. Anh rap rõ chữ, cảm xúc vừa vặn và không lạm dụng hoàn toàn vào thế mạnh tốc độ để thử thách tai nghe khán giả.

“Em khiến anh rất ấn tượng”, Thái VG khen ngợi. Karik nói Alen khiến anh nhớ tới quán quân Rap Việt mùa 2 - Seachains - vì khả năng thể hiện cảm xúc từ hơi thở. “Nếu anh ngồi ở ghế HLV, em đã về đội của anh”, Karik nhấn mạnh.

Sau cùng, chỉ Thái VG trao cơ hội cho Alen. Nếu là Rap Việt mùa 1 và 2, rapper sinh năm 1998 đã đi tiếp. Song, con số 48% phiếu bầu từ khán giả khiến Alen bị loại tức tưởi.

Sau tập 2, làn sóng chỉ trích Rap Việt nở rộ trên mạng. Các khán giả so sánh Alen với DT - thí sinh khác trong tập 2 cũng được một chọn từ B Ray. Tiết mục của Alen có chiều sâu, thông điệp rõ ràng hơn DT nhưng nhận kết cục trái ngược. Đa số khán giả đặt câu hỏi: “Là do khán giả bình chọn thấp, hay chương trình sắp đặt vì lý do khác?”.

Trước đó, trong tập một, MC Trấn Thành thông báo vòng Chinh phục ở Rap Việt năm nay có thêm bước khán giả bình chọn. Thí sinh phải nhận ít nhất 50% phiếu bầu mới được đi tiếp, bất chấp có được HLV lựa chọn hay không. Từ tập 1, Rap Việt đã bị chỉ trích nặng nề vì quyết định này.

Bài thi của rapper có vượt qua vòng Chinh phục hay không, hãy để HLV hoặc các giám khảo, những người có chuyên môn và tầm nhìn bao quát cho cả game show quyết định. Còn đặt số phận của rapper vào tay khán giả, đa số nhìn nhận tiết mục theo hướng cảm xúc, không chuyên sâu về rap, là điều nguy hiểm.

Mọi game show âm nhạc đều có “đất” cho các phiếu bầu của khán giả. Thế nhưng, như thực tế những gì xảy ra ở Rap Việt mùa 1 và 2, những lá phiếu đó chỉ nên là một phần để quyết định kết quả. Còn việc phiếu bầu khán giả định đoạt cả chuyện đi tiếp hay dừng lại như trường hợp của Alen là điên rồ.