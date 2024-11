Triệu tập người rao bán giấy mời hạng VIP Festival hoa Đà Lạt

TPO - Một người phụ nữ bị triệu tập vì đã đăng tải, phát tán thông tin rao bán giấy mời tham dự Lễ Khai mạc Festival hoa Đà Lạt năm 2024 hạng VIP với giá 300.000đ trong các hội, nhóm facebook để kiếm lời.

Ngày 30/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP Đà Lạt triệu tập, làm việc đối với chị N.Th.H.N (40 tuổi, trú TP Đà Lạt) vì có hành vi đăng tải, phát tán thông tin rao bán Giấy mời tham dự lễ Khai mạc Festival hoa Đà Lạt năm 2024 hạng VIP với giá 300.000đ trong các hội, nhóm facebook để kiếm lời.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác đảm bảo an ninh trật tự các kỳ Festival hoa Đà Lạt, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp có hành vi rao bán giấy mời tham dự lễ Khai mạc Festival với mức giá tiền khác nhau trong các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng. Mỗi giấy mời có giá dao động từ vài trăm cho đến vài triệu đồng tùy vào khu vực khán đài.

Thời gian gần đây, nhiều trường hợp rao bán giấy mời lễ Khai mạc Festival hoa trên không gian mạng đã bị phát hiện, làm việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, tất cả các trường hợp này trình bày đều nhận thức rất rõ việc rao bán giấy mời là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì lợi nhuận kinh tế nên tìm mọi cách liên hệ, xin giấy mời miễn phí, sau đó rao bán với giá cao.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Festival hoa Đà Lạt chính thức khai mạc vào tối 5/12 tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt). Để đảm bảo an ninh, an toàn quá trình diễn ra Lễ Khai mạc, Ban Tổ chức đã tính toán, chuẩn bị, phát hành 15.000 giấy mời gửi đến một số đoàn khách trong và ngoài nước, các đơn vị lữ hành, đại diện các tầng lớp Nhân dân và du khách.