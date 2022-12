Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 100 tỷ đồng ở Hải Phòng

TPO - Mua tài khoản đại lý tại trang "bong88", Nguyễn Duy Khánh (ở quận Hải An, TP Hải Phòng) chia nhỏ tài khoản rồi giao các đối tượng tổ chức cho con bạc cá cược các trận đấu mùa World Cup 2022.

Sáng 14/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Duy Khánh (SN 1998, trú quận Hải An) cầm đầu.

Trước đó, đầu tháng 12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) triệt phá, bóc gỡ đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá do Khánh cầm đầu.

Ngoài Khánh, cảnh sát cũng bắt giữ 5 đối tượng khác trong đường dây cá độ bóng đá này, gồm: Hoàng Gia Bảo (SN 1994); Nguyễn Ngọc Đức (SN 1997); Nguyễn Đức Bình (SN 1988); Trần Công Huy (SN 1996, cùng ở quận Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Hữu Thiện (SN 1998, trú Quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Theo điều tra bước đầu, cảnh sát xác định, Nguyễn Duy Khánh mua, nhận tài khoản đại lý cá độ tại trang “bong88”, rồi chia nhỏ các tài khoản cấp dưới để giao các đối tượng tổ chức cho con bạc sát phạt dịp World Cup 2022.

Các đối tượng này không chỉ tổ chức cá cược cho con bạc ở Hải Phòng mà mở rộng tại nhiều địa phương khác, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Đường dây cá độ do Khánh cầm đầu đã giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng liên quan đường dây cá độ này.

Mùa World Cup 2022 vừa qua, Công an TP Hải Phòng liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây tổ chức cá độ bóng đá.

Trước đó, ngày 1/12, Công an huyện Tiên Lãng bắt quả tang Đào Văn Thương (SN 1986, trú xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) khi đang tổ chức cá cược các trận bóng giữa đội tuyển Bồ Đào Nha với Hàn Quốc và Uruguay với Ghana.

Ngoài Thương, cảnh sát đã bắt giữ 4 đối tượng khác tham gia cá độ gồm: Đào Mạnh Hùng (SN 2002); Nguyễn Xuân An (SN 1990); Hoàng Văn Thắng (SN 1995) và Hoàng Văn Đạt (SN 1998, cùng huyện Tiên Lãng).

Ngày 2/12, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng.

Trong số các đối tượng, có Đỗ Xuân Thắng (SN 1985, trú quận Ngô Quyền), Phạm Ngọc Hưng (SN 1983, trú Lê Chân) và 5 đối tượng trú huyện An Dương, gồm: Nguyễn Thanh Sơn (SN 1990), Nguyễn Duy Khánh (SN 1983), Phạm Ngọc Quý (SN 1989), Vũ Trọng Nguyên (SN 1988), Trần Trung Hiếu (SN 1977).

Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá thông qua trang web Viva88.net và bong88.com. Các đối tượng còn nhận số đề, số lô qua mạng xã hội zalo, telegram. Cảnh sát đã thu giữ 8 điện thoại di động và 100 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận “đánh bạc” với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng 1 tỷ đồng.