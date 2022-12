Thêm một đường dây cá độ World Cup trăm tỷ bị triệt phá

TPO - Ngày 12/12, Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh, với tổng lượng tiền giao dịch trên 225 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan Công an bắt giữ và vận động đầu thú đối với 6 đối tượng ở huyện Việt Yên (Bắc Giang) và tỉnh Bắc Ninh về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số tiền gần 1 tỷ đồng, 1 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 1 ipad và 9 điện thoại di động các loại.

Kết quả điều tra xác định, Vũ Quang Hải (SN 1974, trú tại phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12, thông qua trang web “3IN1BET.com”, Hải cung cấp tài khoản cho các con bạc tham gia đặt cược tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, nhất là trong thời gian diễn World Cup 2022.



Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng lượng tiền giao dịch trên 225 tỷ đồng. Việc thanh toán tiền thắng thua giữa các đối tượng được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.