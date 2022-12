Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng mùa World cup

TPO - ​Ngày 9/12, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt là tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá dịp World cup 2022, Công an tỉnh Hoà Bình phát hiện một số đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ nên lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian trinh sát, điều tra, Công an Hoà Bình đã bắt 5 đối tượng gồm: Trương Thiên An (biệt danh “An Bi”- SN 1993, trú phường Hữu Nghị); Giang Trọng Tuấn (biệt danh “Tuấn Duyên”- SN 1990);Vũ Đình Thịnh (SN 1983); Nguyễn Việt Đức (tức “Đức Đông”) - SN 1981) cùng trú phường Phương Lâm, TP Hoà Bình. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được đối tượng Đinh Quốc Trọng (biệt danh “Trọng Trại”- SN 1991, trú phường Phương Lâm, TP Hoà Bình) cung cấp trang cá độ bóng đá để thực hiện hành vi đánh bạc.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu cơ quan chức năng cho thấy, thời gian diễn ra World cup năm 2022, số tiền các đối tượng đánh bạc với nhau bằng hình thức cá độ vào khoảng 50 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hoà Bình tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ và truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.