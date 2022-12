Triệt phá nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng ở Lạng Sơn

TPO - Năm 2022, Công an Lạng Sơn đã điều tra, làm rõ 373 vụ với 558 đối tượng phạm tội hình sự, thu hồi tài sản trị giá hơn 850 triệu đồng, tỷ lệ khám phá án đạt 96,28%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Trong năm, qua các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông… tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Báo cáo nêu rõ, lực lượng Công an Lạng Sơn đã điều tra, làm rõ 373 vụ với 558 đối tượng phạm tội hình sự, thu hồi tài sản trị giá hơn 850 triệu đồng, tỷ lệ khám phá án đạt 96,28%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; phát hiện, ngăn chặn 3 vụ người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo trên không gian mạng số tiền khoảng 600 triệu đồng và 14 vụ, 14 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng. Lực lượng công an phát hiện, bắt 355 vụ, 622 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy…

Đặc biệt, lực lượng công an đã khám phá, bóc gỡ nhiều vụ, đường dây buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và các đồ chơi, “hàng nóng” từ bên kia biên giới.

Điển hình, ngày 27/12, công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, ước tính tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Trước đó, ngày 23/12, công an và Đội Quản lý thị trường số I thành phố Lạng Sơn tiến hành kiểm tra quầy hàng số 116B, tầng 1, chợ Đông Kinh do Vũ Thị Hạnh là chủ quầy đã phát hiện số lượng lớn hàng cấm là công cụ hỗ trợ, dùi cui điện, gậy rút, súng điện, dao, kiếm, thuốc kích dục. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của Hạnh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 659 bình xịt hơi cay, 267 gậy rút, 01 côn nhị khúc, 06 đèn pin chích điện, 13 khóa số 8, 1.082 súng ngắn, 2 súng bắn điện, 142 hộp thuốc kích dục, 52 dao kiếm các loại, 68 dùi cui… toàn bộ số hàng hóa trên được Hạnh mua về để bán kiếm lời có tổng trị giá ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng…

Với những thành tích, chiến công đã đạt được, trong năm, có 108 lượt tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 207 lượt tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua. Công an tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.