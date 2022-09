Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam trở lại sau 2 năm tạm dừng

TPO - Sau 2 năm tạm dừng do dịch COVID-19, triển lãm Vietnam Motor Show 2022 sẽ trở lại vào tháng 10 tới với sự góp mặt của 14 thương hiệu.

Triển lãm Vietnam Motor Show 2022 sẽ diễn ra từ 26 đến 30 tháng 10/2022 tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TPHCM.

Những mẫu xe và công nghệ mới từ 14 thương hiệu ô tô hàng đầu trên thế giới sẽ góp mặt. Trong đó, có các mẫu xe đình đám như: Audi e-tron GT quattro; sedan Brabus B50; Jeep Grand Cherokee hoàn toàn mới; mẫu xe điện ý tưởng LF-Z hay Mercedes EQS.

Lần đầu tiên đến với triển lãm Vietnam Motor Show, Morgan dự kiến trưng bày 2 dòng xe mới nhất là Morgan Plus Four và Morgan Plus Six; Ngoài ra các thương hiệu MG, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo… cũng mang đến triển lãm những dòng xe mới với công nghệ hiện đại và “xanh” thân thiện với môi trường.

Ngoài các thương hiệu ô tô nổi tiếng kể trên, Vietnam Motor Show 2022 lần đầu tiên có sự tham gia của các phương tiện vận chuyển khác với những thương hiệu nổi bật trong ngành như xe tải, xe mô tô phân khối lớn, xe điện,…

Đại diện ban tổ chức Vietnam Motor Show 2022 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Motor Show 2022 đã có gần 200 gian hàng đăng kí tham gia thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ và các sản phẩm dịch vụ cao cấp. Các gian hàng này sẽ được sắp xếp trong khu trưng bày mới của SECC ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.