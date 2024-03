Trao bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân đồng chí công an hi sinh khi bắt cướp

TPO - Ngày 5/3, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - đã trao quyết định và tặng bằng “Tổ quốc ghi công” tới thân nhân gia đình liệt sĩ Hồ Tấn Dương. Khi hi sinh, đồng chí Dương đang giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 4/8/2022, trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, các đối tượng chống trả dẫn đến tai nạn, Đại úy Hồ Tấn Dương đã hi sinh trên đường đưa đi cấp cứu. Ghi nhận sự hy sinh của Đại uý Hồ Tấn Dương, ngày 4/8/2022, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an - ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ đại úy lên thiếu tá với đồng chí Dương. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh - chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình liệt sĩ Hồ Tấn Dương. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mong gia đình liệt sĩ Hồ Tấn Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, biến đau thương thành hành động, tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. An Bình