Tranh cãi khối tài sản Châu Hải My để lại

TPO - Châu Hải My đột ngột qua đời khiến công chúng bàng hoàng. Nữ diễn viên không có con cái, nên tài sản của cô sẽ được trao cho mẹ.

Ngày 14/12, QQ đưa tin nàng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" Châu Hải My bất ngờ ra đi vào ngày 11/12 sau cơn bạo bệnh. Thông tin này gây sốc cho người thân, bạn bè và người hâm mộ. Sau khi nữ diễn viên qua đời, việc xử lý tài sản của Châu Hải My cũng là vấn đề được quan tâm.

Theo ET Today, Châu Hải My có khối tài sản khoảng 13,5 triệu USD là hai căn nhà tại Bắc Kinh và Hong Kong. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có tiền mặt, trang sức, cổ phiếu. Vì Châu Hải My không lập gia đình và có con, tài sản sẽ được giao cho mẹ cùng các anh chị em xử lý.

Sinh thời, nữ diễn viên nuôi ba chú chó, ngoài ra còn có mèo, thỏ. Sau khi Châu Hải My qua đời, việc chăm sóc các con vật cũng được quan tâm. Trước khi ra đi, Châu Hải My sống một mình trong căn biệt thự tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh.

Nữ diễn viên có một người trợ lý chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là người phát hiện nữ diễn viên rơi vào tình trạng nguy kịch và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, khi đưa vào bệnh viện, Châu Hải My đã ngừng thở.

Mặt khác, theo nguồn tin từ QQ, Châu Hải My không giàu có như nhiều ngôi sao khác. Phần lớn cuộc đời cô làm việc tại đài TVB với mức lương bèo bọt. Chính Châu Hải My từng tố cáo đài TVB keo biệt, thậm chí còn không thuê diễn viên đóng thế khiến các nghệ sĩ bị bào mòn sức khỏe.

Sau này, Châu Hải My phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục, nhưng cô chỉ nhận đóng vai phụ. Thu nhập lớn nhất của Châu Hải My là từ việc nhận quảng cáo và dự sự kiện. Năm 2010, Châu Hải My từng kiếm được 8 triệu NDT trong 2 năm khi quảng cáo đồ lót. Với mỗi sự kiện, Châu Hải My được trả 160.000 NDT. Nữ diễn viên từng tham gia livestream bán hàng nhưng do tính cách không phù hợp nên cô không tiếp tục làm công việc này.

Theo QQ, ngôi nhà mà Châu Hải My sống có diện tích khá rộng, khoảng 100 m2, có sân vườn để trồng rau, làm giàn hoa. Tuy nhiên, nhìn từ ngoài vào, căn biệt thự khá đơn sơ mộc mạc. Nội thất trong nhà cũng không hoành tráng.

Năm 2014, xuất hiện thông tin Châu Hải My vẫn đang trả tiền mua nhà. Bên cạnh đó, Châu Hải My còn có lối sống tiết kiệm, phải dành tiền để mua thuốc điều trị bệnh.

Mặt khác, Châu Hải My còn chăm chỉ làm từ thiện. Nữ diễn viên nhận nuôi nhiều trẻ em tại nhà phúc lợi Ngôi nhà hy vọng ở Trung Quốc. Cô còn trả tiền phẫu thuật cho các bé.

Theo China times, phần lớn tài sản của Châu Hải My được dùng cho hoạt động thiện nguyện. Năm 2019, xuất hiện trong buổi phỏng vấn, Châu Hải My chia sẻ cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu có vai diễn thích hợp thì sẽ đóng, không thì nữ diễn viên tận hưởng khoảng thời gian riêng tư, yên bình.

QQ đánh giá Châu Hải My là nghệ sĩ luôn giấu kín đời sống riêng. Nữ diễn viên sống lặng lẽ, ít ồn ào, cũng không vướng scandal nên khi Châu Hải My ra đi đột ngột khiến người hâm mộ tiếc nuối.