Trang bị kiến thức về thiết kế và đề xuất dự án phát triển cho thanh niên

Gần 80 bạn trẻ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã tham gia khóa tập huấn “Thiết kế và đề xuất dự án” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững (MSD – United Way Việt Nam) tổ chức nhằm hiện thực hóa các ý tưởng cho các dự án vì cộng đồng. Đây là khóa tập huấn đầu tiên trong chuỗi hoạt động của chương trình phát triển thanh niên DynaGen – Live United năm 2022 do hai đơn vị thực hiện.

Tại khóa tập huấn, các thành viên đã được chia sẻ về khái niệm dự án, chu trình dự án, sự tham gia của các bên liên quan, phương pháp xác định vấn đề cốt lõi và xây dựng cây vấn đề, v.v. Vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tế của các diễn giải, các nhóm học viên đã thảo luận, phân tích và thực hành viết đề xuất cho các chủ đề cấp thiết cần giải quyết như: ô nhiễm rác thải sinh hoạt ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; người dân thiếu kiến thức về phân loại rác thải ở huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội; tỉ lệ thất nghiệp của người khuyết tật đang gia tăng, v.v. “Sự bất đồng trong tinh thần nhóm có thể dẫn đến sự thất bại của một dự án cộng đồng” – đó là chia sẻ của chị Trần Hồng Điệp – Phó Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt – giảng viên tại Hà Nội, khi giúp các bạn thanh niên hiểu về tầm quan trọng của nội bộ nhóm dự án, trong đó lưu ý đến sự dẫn dắt của trưởng nhóm và sự tham gia của các thành viên. Khi khảo sát nhu cầu tốt, thiết kế dự án tốt, nguồn lực tài chính và con người đủ, cơ cấu quản lý dự án tốt thì vai trò lãnh đạo và làm việc nhóm là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của dự án. Các bạn trẻ cũng được tìm hiểu phương pháp tiếp cận dựa trên nhu cầu và phương pháp tiếp cận dựa trên quyền, cấu trúc của một đề xuất dự án, khung logic và các phương pháp thiết kế dự án khác như: BUSINESS CANVAS, Design thinking, Theory of changes. Từ đó, các nhóm cùng thực hành viết đề xuất sáng kiến với các mục đích, mục tiêu, và chỉ số theo nguyên tắc SMART (Cụ thể - Đo lường được – Có thể đạt được – Thực tế - Thời gian hợp lý). Ngoài ra, các nội dung khác trong một văn bản đề xuất dự án cũng đã được giới thiệu, bao gồm phân tích bối cảnh, khung kế hoạch hoạt động dựa trên công cụ GANTT và WBS, quản trị rủi ro, tính bền vững, bình đẳng giới và hòa nhập xã hội.v.v. Cùng với chị Điệp tại Hà Nội, anh Phạm Trường Sơn – Giám đốc Tình thân Foundation - hai giảng viên giàu kinh nghiệm, đã mang đến khóa tập huấn sôi nổi với nhiều kiến thức bổ ích và các bài tập thực tiễn. “Mình thấy buổi tập huấn rất bổ ích. Mình đã có kinh nghiệm làm các dự án xã hội một vài năm nhưng hôm nay những gì diễn giả chia sẻ, mình lại đều thấy rất mới. Sau buổi tập huấn, mình tự tin hơn nhiều với dự án sắp tới của nhóm. Mình cũng hy vọng rằng nhóm sẽ thực hiện được dự án mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng” - Bạn Nguyễn Quang Minh- thành viên DynaGen – Live United tại Hồ Chí Minh chia sẻ. Cũng tại buổi tập huấn, “Sáng kiến vì cộng đồng- Lu challenge năm 2022” với chủ đề Chia sẻ và Gắn kết đã được công bố. Đây là một hoạt động thường niên dành riêng cho cộng đồng của DynaGen Live United nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình phát triển thanh niên (DynaGen – Live United) tiền thân là Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Chương trình Youth United của MSD United Way Việt Nam. Trong năm thứ 3 triển khai, chương trình tuyển chọn được 80 thành viên tham gia vào chương trình huấn luyện, nhằm mục tiêu góp phần phát triển tài năng trong thanh niên và hỗ trợ thanh niên lập thân/lập nghiệp. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tổ chức United Way Worldwide, với sự tài trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam. P.V