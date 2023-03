Trận chiến khủng long 65 triệu năm trước

TPO - Kịch bản ít hấp dẫn là điểm khiến "65 - Trận chiến thời tiền sử" thất bại phòng vé. Diễn xuất của Adam Driver cũng không cứu được phim.

Ngay từ khi công bố, 65 - Trận chiến thời tiền sử (Tựa quốc tế: 65) nhanh chóng gây được sự chú ý của khán giả vì ê-kíp hùng hậu. Ngồi ghế đạo diễn kiêm biên kịch là bộ đôi Scott Beck và Bryan Woods – từng làm nên thành công vang đội cho A Quiet Place (2018). Đóng chính là Adam Driver, ngôi sao được yêu thích với Marriage Story (2019).

Chuyện phim lại lấy bối cảnh thời tiền sử, khai thác đề tài khủng long, hứa hẹn tạo nên một tác phẩm ăn khách không kém thương hiệu Jurassic Park. Do đó, đạo diễn Sam Raimi – từng làm Spider-Man (2002), Drag Me to Hell (2009) – quyết tâm bỏ tiền đầu tư dự án.

Đáng tiếc, kết quả thu được không như những gì ê-kíp mong đợi. Kịch bản thiếu hấp dẫn và nhiều điểm trừ là yếu tố khiến phim thất bại nặng nề tại phòng vé.

Kịch bản ít bất ngờ

Nhân vật chính trong phim là Mills (Adam Driver), phi hành gia đến từ hành tinh không xác định, vô tình gặp nạn và rơi xuống Trái Đất trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Điều bất ngờ, sự cố lại đưa Mills quay trở lại mốc thời gian 65 triệu năm trước, như tên phim gợi ý.

Gần như mọi hành khách trên tàu đều thiệt mạng, chỉ có cô bé Koa (Ariana Greenblatt) còn sống, trở thành người đồng hành cùng Mills trên cuộc chiến sinh tồn nơi xứ lạ. Đó là lúc Trái Đất đang ở kỷ Phấn Trắng – giai đoạn khủng long còn sống và hoành hành khắp nơi. Không còn cách nào khác, bộ đôi Mills – Koa phải tìm cách vượt qua loài bạo chúa và tìm đường trở về quê hương.

Chuyện phim khá đơn giản. Kịch bản tuân theo cấu trúc 3 hồi và lối kể tuyến tính. Ê-kíp tìm cách pha trộn thể loại hành động và giật gân để tạo thành một tác phẩm sinh tồn, tương tự công thức thành công của A Quiet Place. Các đạo diễn vẫn sử dụng mô-típ quen thuộc khi để 2 nhân vật cùng đồng hành. Theo thời gian, Mills và Koa từ người xa lạ dần xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn. Hướng đi này khiến phim gợi nhớ đến nhiều tác phẩm như Logan (2017), The Last Of Us (2023)…

Suốt thời lượng 93 phút, phim không cài cắm nhiều nút thắt nên chưa tạo được bất ngờ với người xem. Các tình huống được sắp đặt còn đơn điệu dẫn đến cái kết dễ đoán. Tính cách và số phận nhân vật chính cũng không được xây dựng rõ nét. Khi ở cạnh Koa, Mills bỗng nhớ về con gái bệnh tật, vì thế cũng dành nhiều tình cảm hơn cho cô bé. Song, câu chuyện về cuộc đời nam chính còn mờ nhạt nên ít tạo được sự đồng cảm.

Bối cảnh thiếu hấp dẫn

Những trận đụng độ giữa con người và khủng long trở thành điểm nhấn thu hút khán giả. Tuy nhiên, cách dẫn dắt của các nhà làm phim vẫn còn cũ. Với số lượng nhân vật ít ỏi, tác phẩm chưa thể tạo thành một cuộc chiến ấn tượng đúng nghĩa như tựa tiếng Việt.

Dù kinh phí lên đến gần 91 triệu USD, ê-kíp lại khiến khán giả bất ngờ vì sự thiếu đầu tư trong khâu hình ảnh, âm thanh. Chọn bối cảnh thời tiền sử, các nhà làm phim chưa thực sự có nhiều sáng tạo để gây bất ngờ, kích thích sự tò mò của khán giả. Khâu kỹ xảo vi tính được dựng sơ sài, tạo cảm giác thiếu chân thực. Phần âm thanh được cài cắm chưa tốt, đôi lúc không đủ sức để thiết lập sự rùng rợn cần thiết trong một cuốn phim sinh tồn.

Yếu tố quan trọng là khủng long cũng không hấp dẫn. Phim xây dựng nhiều loài khủng long với đủ kích cỡ, nhưng tính cách và đặc điểm lại ít nổi trội. Phần lớn thời lượng, khủng long chỉ xuất hiện với nhiệm vụ hù dọa khán giả, không thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt câu chuyện. Các màn jumpscare được nhồi nhét chưa hợp lý, đôi lúc phản tác dụng vì lặp lại quá nhiều.

Trong các điểm trừ, diễn xuất của Adam Driver là điều đáng bàn. Đây có thể xem là vai diễn hành động hiếm hoi trong sự nghiệp chuyên đóng phim tâm lý, chính kịch của tài tử. Bản thân nam diễn viên từng 2 lần được đề cử Oscar nhưng cũng phải bất lực trước một kịch bản đơn điệu. Suốt phim, ngôi sao không có cơ hội để bộc lộ nội tâm nhân vật. Một vài phân đoạn tâm lý chỉ được tái hiện qua những cảnh hồi tưởng (flashback) nên chưa tạo được ấn tượng mạnh.

Đóng cùng Adam Driver là bạn diễn nhí Ariana Greenblatt, vốn là cái tên còn xa lạ. Do đó, cô bé hầu như không được đẩy mạnh trong khâu truyền thông, thậm chí không được xuất hiện trên poster phim. Nhân vật Koa cũng không có nhiều nổi bật nên Ariana Greenblatt chưa thể tỏa sáng.

Sau khi ra mắt, tác phẩm nhận nhiều lời chê từ khán giả lẫn giới phê bình. Phim chỉ đạt 38% bình chọn, xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes, và 5.7/10 điểm trên IMDb. Phần lớn các cây viết đánh giá thấp kịch bản, diễn xuất. Các cảnh hành động, cháy nổ cũng chưa đủ ấn tượng để tăng tính giải trí. Ra rạp, phim chỉ thu được 23 triệu USD, lỗ nặng so với mức kinh phí bỏ ra.

Nhìn chung, 65 - Trận chiến thời tiền sử có kịch bản đơn giản và thiếu sáng tạo. Đó là lý do phim thất bại dù chọn chủ đề khung long vốn hấp dẫn. Có thể xem tác phẩm là bước lùi trong sự nghiệp của Adam Driver.