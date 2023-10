Trăm biệt thự bỏ hoang tại 'thung lũng Silicon', giá nhà đất hai huyện sắp lên quận diễn biến lạ

TPO - Phát hiện chung cư mini sai phép với 200 căn hộ ở ngoại thành Hà Nội; Hoang tàn loạt biệt thự bỏ hoang tại 'thung lũng Silicon' Đà Nẵng; Diễn biến giá nhà đất hai huyện sắp lên quận ở Hà Nội; Nhà đầu tư lập dự án né đất xen kẹt;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Phát hiện chung cư mini sai phép với 200 căn hộ ở ngoại thành Hà Nội

Sau vụ cháy chung cư mini khiến nhiều người chết ở Hà Nội, qua rà soát cơ quan chức năng phát hiện tòa chung cư mini không phép mang tên My Home ở xã Tân Xã (huyện Thạch Thất) quy mô "khủng" 9 tầng với gần 200 căn hộ, không khác gì một dự án nhà ở xã hội.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Xã, tòa “chung cư cao cấp My Home” được cấp phép 3 tầng, 1 tum. Quá trình xây dựng không phép, cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý vi phạm. Sau khi được cấp phép, chủ công trình tiếp tục xây dựng sai phép, huyện cũng đã yêu cầu chủ công trình phá dỡ phần vi phạm nhưng chủ đầu tư không chấp hành. Hiện công trình đã bị thu hồi giấy phép và bị đình chỉ hoạt động. (Xem chi tiết)

Diễn biến giá nhà đất hai huyện sắp lên quận ở Hà Nội

TP Hà Nội mới đây đã thông qua chủ trương đưa huyện Gia Lâm và huyện Đông Anh lên quận đã ít nhiều tác động đến thị trường nhà đất ở hai khu vực này. Theo đánh giá của đơn vị nghiên cứu thị trường nhà đất tại hai khu vực huyện Gia Lâm và Đông Anh sắp lên quận thì thấy dải giá tại đây khá rộng, lượng thông tin mua bán tại hai khu vực này thời gian gần đây nhiều lên.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, tại 2 khu vực sắp lên quận là Đông Anh và Gia Lâm giá đất bị đẩy lên quá cao thời gian qua khiến nhiều nhà đầu tư đang kẹt hàng. Cho nên bản chất của 2 thị trường này khi có thông tin lên quận chỉ làm tăng niềm tin, tăng sự chú ý của nhà đầu tư và khách hàng. (Xem chi tiết)

Nhà đầu tư lập dự án né đất xen kẹt

Tại khu đất rộng hàng chục nghìn m2 nằm tại nút giao đầu cầu Thượng Cát (xã Đại Mạch, huyện Đông Anh), Liên danh Công ty CP Tập đoàn Telin, Công ty CP đầu tư bất động sản Toàn Cầu (gọi tắt là Liên danh nhà đầu tư – PV) đang đề xuất xin thực hiện dự án đầu tư Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch – Telin theo hình thức thỏa thuận, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với quy mô khoảng 6,3ha.

Hiện trạng là đất nông nghiệp của các hộ gia đình thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch được giao theo Nghị định 64 của Chính phủ; đất mương đường nội đồng do UBND xã Đại Mạch quản lý và đường giao thông liên xã, trạm quản lý giếng. Tuy nhiên, nhà đầu tư liên tục đề xuất thu nhỏ quy mô dự án theo hướng bỏ đi những phần đất công, đất xen kẹt. (Xem chi tiết)

Hàng trăm hồ sơ tách thửa đất, làm sổ đỏ ở TPHCM trễ hạn bất thường

Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM vừa có kết luận thanh tra về trách nhiệm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 6, thời kỳ thanh tra từ tháng 1/2022 đến hết tháng 11/2022.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bất thường khi hàng loạt hồ sơ xin tách thửa, hợp thửa đất và làm sổ đỏ bị trễ hạn, nhiều hồ sơ không có thư xin lỗi hoặc thư xin lỗi gửi cũng trễ hạn. (Xem chi tiết)

Hoang tàn loạt biệt thự bỏ hoang tại 'thung lũng Silicon' Đà Nẵng

Loạt biệt thự tại Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng – Danang IT Park (DITP) do Công ty Cổ phần Trung Nam EMS làm chủ đầu tư được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng môi trường sống cho các chuyên gia làm việc nhưng đến nay không có người ở, bỏ hoang nhiều năm nay. Do chưa được đưa vào sử dụng nên tại các dãy biệt thự này cỏ dại mọc um tùm, một số hạng mục bắt đầu xuống cấp.

Được biết, dự án khu biệt thự này có tổng diện tích 26ha gồm 4 block chung cư cao từ 10-21 tầng, 64 căn biệt thự, 33 biệt thự sườn đồi, khu thể thao, Club House, khu công viên trung tâm với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Hà Nam đấu giá khu Công viên kết hợp nhà ở, khởi điểm hơn 265 tỷ đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vừa có thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại TP Phủ Lý có quy mô hơn 26ha.

Theo đó, tổng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là hơn 265,4 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở là hơn 253,1 tỷ đồng; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm khu đất công viên chủ đề là gần 12,3 tỷ đồng/năm. (Xem chi tiết)

Giao dịch giảm nhưng biệt thự, nhà liền kề ở Hà Nội vẫn ở mức 200 triệu đồng/m2

Theo báo cáo thị trường bất động sản Quý 3/2023 được Savills Việt Nam công bố, thị trường nhà ở phân khúc biệt thự/liền kề trong quý diễn ra khá trầm lắng với lượng giao dịch thấp, cùng sự thận trọng của các chủ đầu tư trước việc đưa ra nguồn cung mới. Nguồn cung mới tiếp tục hạn chế, chênh lệch cung - cầu vẫn là thách thức hiện hữu.

Tuy vậy, hàng tồn kho giá cao khiến giá sơ cấp của loại hình sản phẩm này tăng. Giá biệt thự sơ cấp trung bình tăng 3% theo quý, lên 103 triệu đồng/m2 đất. Giá nhà liền kề đồng thời tăng 9% theo quý, lên 190 triệu đồng/m2, giá shophouse đồng thời ghi nhận mức tăng 6% theo quý. (Xem chi tiết)