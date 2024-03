Trải nghiệm kĩ năng luyện thi IELTS cho thí sinh

TPO - Hội đồng Anh cho biết sẽ tổ chức ngày hội IELTS Fair 2024, sự kiện lớn nhất trong năm dành riêng cho các thí sinh IELTS vào ngày 16/3 tại TPHCM và 17/3 tại Hà Nội.

IELTS Fair 2024 cập nhật những thông tin quan trọng và mới nhất về phương thức sử dụng, xét tuyển kết hợp với IELTS cho nhu cầu học tập trong và ngoài nước cùng chuỗi hội thảo du học “IELTS – Your access to the world”. Trong đó, các chuyên gia về du học và định cư giàu kinh nghiệm từ các đơn vị du học hàng đầu tại Vương quốc Anh, Canada và Úc sẽ cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng du học, các ngành học hot cùng cơ hội nghề nghiệp, định cư và yêu cầu về điểm số IELTS khi lựa chọn du học tại những quốc gia này.

IELTS Fair 2024 cũng tạo điều kiện để phụ huynh, học sinh trực tiếp tìm hiểu về phương pháp ôn luyện IELTS từ các giáo viên IELTS uy tín và các cơ hội học tập, bí quyết săn học bổng từ các quán quân IELTS Prize. Ngoài ra, sự kiện cũng giúp thí sinh trang bị các nhóm kỹ năng IELTS được quan tâm hàng đầu hiện nay thông qua chuỗi Bootcamp chuyên sâu cho bài thi Nói (Speaking) và Viết (Writing) được điều phối bởi chuyên gia IELTS của Hội đồng Anh và các đối tác học thuật, đảm bảo mang lại sự chuẩn bị kiến thức lẫn kỹ năng hiệu quả và bổ ích cho các em học sinh có kế hoạch tham gia kỳ thi.

Nếu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài liệu ôn luyện uy tín, có chất lượng mà không cần trực tiếp tham gia các khóa học đắt đỏ, thí sinh có thể lựa chọn khai thác tối ưu nền tảng ôn luyện trực tuyến IELTS Ready Premium được thiết kế bởi chuyên gia giáo dục hàng đầu từ Hội đồng Anh và Guided e-Learning (GEL). Dựa trên điểm số mục tiêu và trình độ hiện tại của thí sinh, nền tảng sẽ cung cấp trải nghiệm ôn luyện cá nhân hóa phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, hoạt động thi thử Speaking miễn phí tại ngày hội sẽ giúp thí sinh nhận phản hồi cá nhân hóa từ các chuyên gia IELTS của Hội đồng Anh và các giáo viên luyện thi IELTS uy tín để từ đó, đánh giá được mức độ cần cải thiện cho Speaking cũng như các kỹ năng IELTS khác.

Năm 2023, Việt Nam có 103 trường đại học, học viện trong nước công bố các phương án tuyển sinh bao gồm tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cộng điểm với các thí sinh có điểm IELTS theo quy định của trường. Ngoài ra, theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD&ĐT, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS với điểm số thuộc khoảng nhất định có thể được miễn thi và tính điểm 10 môn Ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Với hơn 4 triệu lượt thi trên toàn cầu trong năm 2023 và được hơn 11.500 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, IELTS đã trở thành một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Giá trị của kỳ thi đã và đang mở ra vô số cơ hội học tập và làm việc cả trong nước và quốc tế.