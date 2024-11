Trải nghiệm ẩm thực thú vị ngay tại Tuần lễ game Hàn Quốc

Tại gian hàng của Tổng công ty nhà nước Phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) trực thuộc Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Chăn nuôi Hàn Quốc, rất nhiều khách hàng đã được trải nghiệm các sản phẩm KFood (thực phẩm Hàn Quốc) chính hãng, đa dạng và bổ dưỡng trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ Game Hàn Quốc 2024".

"Tuần lễ Game Hàn Quốc 2024" sự kiện giới thiệu văn hóa game Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam, được tổ chức vào 2 ngày 23 và 24 -11 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là lần thứ 2, sự kiện này được tổ chức, dưới sự phối hợp của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Quỹ Văn hóa Game Hàn Quốc và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lễ hội năm nay mang đến một không gian trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa game và văn hóa Hàn Quốc, bao gồm các hoạt động tiêu biểu trong chương trình gồm: cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế và lập trình game, cuộc thi giao lưu e-Sports (thể thao điện tử) giữa sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc, thuyết giảng về ngành công nghiệp game và khu vực trải nghiệm game, ẩm thực, trang phục Hanbok, du lịch... Đặc biệt là gian hàng ẩm thực kết hợp giao lưu chơi game tại chỗ được trang trí đẹp mắt của Tổng công ty nhà nước Phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) đã thu hút đông đảo người tham gia, đa số là các bạn sinh viên. Gian hàng thiết kế độc đáo: Một bên là quầy aT Supermarket trưng bày các sản phẩm KFood thơm ngon bổ dưỡng khi aT đặc biệt mang đến các sản phẩm từ gà Hàn Quốc và các sản phẩm tăng cường sức khỏe Hàn Quốc. Và một bên là không gian trải nghiệm Game PS5 hiện đại. Thiết kế này truyền tải thông điệp, KFood (thực phẩm Hàn Quốc) luôn đồng hành cùng bạn trong mọi cuộc vui.

Tại quầy ăn thử KFood - aT Supermarket, các thực khách được thưởng thức các sản phẩm tiêu biểu từ Gà Hàn Quốc như xúc xích gà, ức gà - được mix cùng món salad mè rang. Đây đều là các thực phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc và tiện lợi, có thể dễ dàng làm chín bằng lò vi sóng hay nồi chiên không dầu, đảm bảo dinh dưỡng và hương vị thơm ngon. Ngoài đồ ăn, aT còn giới thiệu các loại sản phẩm chức năng giúp tăng cường sức khỏe đến từ Hàn Quốc - một trợ thủ đắc lực cho các bạn trẻ vừa học vừa chơi. Bên cạnh đó, các thực khách còn có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn khi ấn theo dõi aT KFood trên TikTok Shop và trả lời khảo sát.

Không chỉ có quầy ẩm thực, aT còn mang đến khu vực trải nghiệm chơi game hấp dẫn bằng máy PS5 hiện đại ngay tại gian hàng. Khi tham gia chụp ảnh check-in tại photozone, các vị khách sẽ nhận được vé chơi game miễn phí với nhiều tựa game như: Overcook 2, Team sonic racing, Crash Team Racing: Nitro-Fueled...). Sức nóng của gian hàng càng tăng thêm bởi chương trình giao lưu và chơi game đối kháng với khách mời Phạm Đức Toàn - Á quân Tekken VN Weekly Tournament, cùng sự xuất hiện của các bạn Cosplayer - hóa trang các nhân vật game bắt mắt.

Nếu bạn quan tâm đến các loại thực phẩm KFood bổ dưỡng và tiện lợi đến từ Hàn Quốc, hãy theo dõi aT KFood trên TikTok Shop để đặt mua các sản phẩm chính hãng và cập nhật nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.