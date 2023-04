Trách nhiệm của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai với những sai phạm như thế nào?

Ngày 14/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan thẩm quyền khẳng định, sai phạm tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) trong việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, trách nhiệm chính thuộc Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; Giám đốc các sở: KH&ĐT; TN&MT, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh Lào Cai và các cơ quan, tổ chức, các nhân khác có liên quan (giai đoạn 2011-2016).

Theo diễn biến sự việc, ngày 11/4/2012, ông Nguyễn Văn Vịnh, (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) ký Văn bản số 839, đồng ý tạm giao cho Công ty Apatit Việt Nam tổ chức bảo vệ quặng apatit trong phạm vi 3,77 ha tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai; giao Công ty Apatit tiến hành cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ gây sạt lở đất đá. “Trong quá trình cải tạo mặt bằng nếu khối lượng san gạt có kèm theo khoáng sản thì cho phép Công ty Apatit được thu hồi và vận chuyển để quản lý và sử dụng theo quy định”, văn bản nêu.

Căn cứ văn bản 839 trên của UBND tỉnh Lào Cai, chỉ sau đó 1 ngày (ngày 12/4/2012), Công ty Apatit và Công ty Lilama đã “bắt tay” nhau ký hợp đồng kinh tế. Nội dung hợp đồng phối hợp thu hồi quặng trong phạm vi 3,77 ha.

Ngay trong quá trình hai công ty thực hiện hợp đồng kinh tế nêu trên, ngày 30/5/2012, ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai đề nghị giao lại diện tích 3,77ha và cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư khách sạn, nhà hàng cho công ty này.

Tháng 3/2023, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 3 Điều 281 BLHS năm 1999, đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội: “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và phạm tội “rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 4 người là cựu lãnh đạo sở và UBND tỉnh Lào Cai để phục vụ điều tra.

Các bị can gồm: ông Nguyễn Thanh Dương và ông Lê Ngọc Hưng, đều nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; cùng các ông Mai Đình Định, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai và ông Phan Văn Cương - thời điểm bị khởi tố là Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai.