Lào Cai nói gì về vụ khai thác quặng apatit trái phép khiến nhiều cựu lãnh đạo dính lao lý?

TPO - Liên quan đến kiểm điểm trách nhiệm các cựu lãnh đạo thời kỳ xảy ra vụ việc khai thác quặng apatit trái phép, tỉnh Lào Cai cho biết đã gửi báo cáo định kỳ theo Luật Thanh tra và vụ việc hiện đã sang giai đoạn điều tra, khởi tố, bắt giam các bị can.

Chiều 4/10, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo định kỳ thông tin kết quả hoạt động kinh tế, xã hội, tình hình an ninh, chính trị tại địa phương trong 9 tháng đầu 2022 và công tác nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Tại họp báo, phóng viên Tiền Phong đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định trách nhiệm và tiến hành kiểm điểm theo thẩm quyền đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, các Phó chủ tịch cùng lãnh đạo các Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng thời kỳ để xảy ra vi phạm khai thác quặng apatit trái phép tại công ty Lilama và Apatit Việt Nam theo thông báo kết luận từ năm 2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Hoàng Ngọc Bích - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh đã có báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền theo Luật Thanh tra. Tất cả các nội dung trước đây liên quan đến vụ Lilama đã nằm trong tài liệu của cơ quan điều tra.

"Hiện tại vụ án đã được khởi tố và điều tra theo quy định của pháp luật. Có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông tin cụ thể", ông Bích nói.

Cũng liên quan đến vụ án khai thác quặng apatit trái phép của công ty Lilama, phóng viên đề nghị cho biết tình hình sức khỏe, tinh thần của 4 bị can là hai cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một cựu giám đốc sở Tài nguyên Môi trường và một phó giám đốc Sở Công thương đương chức bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đại diện công an tỉnh Lào Cai có mặt tại họp báo nói 4 bị can đang bị tạm giam trong trại tạm giam công an tỉnh. Về tình hình sức khỏe "không có vấn đề gì".

"Trong quá trình điều tra, xét hỏi, cho đến nay chưa có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe của các bị can. Tuy nhiên, khi các đối tượng bị giam giữ, tinh thần cũng có lúc không ổn định", đại diện công an tỉnh Lào Cai thông tin.

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2022, tỉnh Lào Cai cho biết chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào. Hiện cũng chưa có thông tin, vụ án khai thác quặng apatit trái phép tại công ty Lilama có thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai hay không.

Liên quan đến việc khai thác quặng apatit trái phép xảy ra từ năm 2012 đến 2015 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền". Loạt cán bộ công ty Apatit Việt Nam cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tách vụ án hình sự đối với hành vi của 4 bị can là cán bộ, nguyên lãnh đạo tỉnh này để tiếp tục điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 4 bị can gồm 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một cựu giám đốc sở Tài nguyên Môi trường và một phó giám đốc Sở Công thương đương chức.