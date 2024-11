Trả lời việc bị cáo kêu oan vì chặt cây chanh trên đất nhà mình

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Hoàng Văn Thích, trú tại thôn 4 Làng Chang, xã Bạch Xa (Hàm Yên, Tuyên Quang) kêu cứu sự việc: Năm 2019, ông Thích được vợ chồng anh trai (ông Hoàng Văn Dung) tặng đất, trong đó không thấy có yêu cầu gì về số cây mà họ đã trồng trên mảnh đất này. Năm 2020, ông Thích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mảnh đất được cho với diện tích 800 m2 (thửa đất số 37, tờ bản đồ số 22 tại thôn 4 Làng Chang, xã Bạch Xa). Tháng 10/2023, nghĩ những cây đã trồng trên đất nói trên thuộc quyền mình xử lý, ông Thích đã chặt cây chanh thì vợ ông Dung tố giác sự việc khi cho rằng đó vẫn là cây của bà. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hàm Yên tiếp nhận tố giác, sau đó ban hành kết luận điều tra xác định ông Hoàng Văn Thích phạm tội hủy hoại tài sản công dân. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hàm Yên sau đó cũng ra cáo trạng đề nghị truy tố ông Thích với tội danh trên.

Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, ngày 29/10/2024, Công an huyện hàm Yên có văn bản (số 2481) trả lời, cho biết: Đối với nội dung ông Thích kiến nghị, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên đã cử điều tra viên xem xét lại quyết định khởi tố vụ án hình sự (số 67, ngày 13/12/2023) về tội hủy hoại tài sản công dân của ông Thích. Sau khi xem xét, thấy vụ án này đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên giải quyết trong giai đoạn giải quyết nguồn tin, đến nay không có tình tiết gì mới. Đồng thời, việc ông Thích khiếu nại và cho rằng mình bị oan cũng đã được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hàm Yên giải quyết theo trình tự quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, kết quả đã bác đơn khiếu nại của ông Thích.

Cũng liên quan đến vụ án trên, ngày 24/10/2024, TAND huyện Hàm Yên cũng có văn bản (số 810) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 6/9/2024, vụ án đã được đưa ra xét xử công khai. Căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định bị cáo Hoàng Văn Thích phạm tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1, điều 178 Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thích một năm tù. Văn bản 810 cũng cho biết thêm, bị cáo là người có thân nhân xấu, năm 2001 từng phạm tội “Cố ý gây thương tích”; năm 2023 bị UBND xã Bạch Xa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Gây mất trật tự công cộng” nhưng chưa chấp hành quyết định xử phạt, do đó bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo đối với vụ án “Hủy hoại tài sản” nói trên.

Ngày 13/9/2024, bị cáo Hoàng Văn Thích có đơn kháng cáo. Ngày 9/10/2024, TAND huyện Hàm Yên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND tỉnh Tuyên Quang để xét xử theo trình tự phúc thẩm.

2. Đơn của bà Trần Thị Thay, trú tại xóm 7B xã Cồn Thoi (Kim Sơn, Ninh Bình) tố cáo một số người cùng địa phương đã đăng bài viết chửi bới, nói xấu gia đình bà trên mạng xã hội facebook. Ngày 28/10/2024, Công an tỉnh Ninh Bình có văn bản (số 1901) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ các quy định của pháp luật và Bộ Công an, ngày 24/5/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã chuyển đơn của bà Thay đến Công an huyện Kim Sơn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời ra Thông báo (số 231) gửi cho người viết đơn được biết. Không nhất trí với thông báo trên, người viết đơn đã gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tố cáo sự việc. Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã giao Thanh tra Công an tỉnh Ninh Bình mời bà Thay đến làm việc nhưng bà không đến, không phối hợp làm việc. Sau khi xem xét, Công an tỉnh Ninh Bình thấy nội dung tố cáo của người viết đơn không đủ điều kiện thụ lý. Ngày 16/7/2024, Công an tỉnh Ninh Bình ban hành Thông báo (số 1145) thông báo về việc không thụ lý tố cáo để gửi cho người viết đơn theo quy định.

Bên cạnh sự việc trên, Văn bản số 1901 cũng cho biết: Do tranh chấp quyền sử dụng đất, ngày 11/3/2024, gia đình bà Trần Thị Thay và gia đình chị Đinh Thị Huyền (người cùng xã) đã xảy ra tranh cãi, xô xát. Khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn đang giải quyết sự việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình lại nhận được đơn của bà Thay tố giác Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn đã ký ban hành các thông báo về việc xử lý đơn đối với vụ việc trên không đúng quy định. Sau khi xem xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành thông báo cho người viết đơn biết không có cơ sở để xác định vi phạm của các đồng chí Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn đang giải quyết vụ việc gây mất an ninh trật tự nói trên.