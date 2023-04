TPHCM xác minh thông tin người dân bị chích kim tiêm trong khu đô thị Sala

TPO - Ngày 3/4, mạng xã hội lan truyền thông tin người dân đi dạo trong khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TPHCM) bị chích kim tiêm gây xôn xao dư luận.

Qua tìm hiểu, thông tin này được chủ tài khoản Facebook L.K.T. đăng tải với 15 nghìn bình luận và hơn 7,6 nghìn lượt chia sẻ. Theo chủ tài khoản này, người em trai bị hai người phụ nữ chạy xe chích kim tiêm vào người khi đi dạo trong khu đô thị Sala.

“Lúc đó có một người đàn ông khác cũng bị chích hai lần khi đang chạy bộ gần đó. Bọn chúng chích tất cả những ai nhìn thấy đang đi trên vỉa hè”, chủ tài khoản L.K.T. đăng trên Facebook.

Chia sẻ với báo chí, T. cho biết vụ việc diễn ra tối 29/3, trên đường Nguyễn Cơ Thạch nằm trong khu đô thị Sala. Khi đó, em trai 16 tuổi của T. đi dạo cùng với nhóm bạn thì bị hai người phụ nữ dùng kim tiêm đâm vào người.

Để an toàn, em trai của T. phải điều trị bằng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV (PEP) trong 28 ngày. Do lo sợ nên em của T. chưa đến công an trình báo.

Trao đổi với phóng viên, các nhân viên bảo vệ trong khu đô thị Sala cho biết, khu vực trên luôn có lực lượng an ninh túc trực nên khó xảy ra tình trạng trên.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường An Lợi Đông đã nắm được thông tin và giao công an phường xác minh, làm rõ.

Trường hợp người đăng tải thông tin không đúng sự thật, câu like, câu view gây hoang mang dư luận sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.